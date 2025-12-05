Nhiều loại xe bị cấm qua cầu 120 năm tuổi ở TP HCM

Theo Sở Xây dựng, để đảm bảo an toàn, ôtô có tổng trọng tải trên 6 tấn cũng thuộc diện hạn chế và phải chuyển hướng sang cầu Tân Thuận 2 nằm song song theo lộ trình: Huỳnh Tấn Phát - Nguyễn Văn Linh - cầu Tân Thuận 2 - Nguyễn Tất Thành để vào trung tâm thành phố.
Cầu Tân Thuận 1 bắc qua Kênh Tẻ, nối đường Nguyễn Tất Thành (quận 4 cũ) với Huỳnh Tấn Phát (quận 7 cũ), xây năm 1905 theo kết cấu vòm thép, gồm hai làn xe và hiện tổ chức lưu thông một chiều hướng từ phía Nam thành phố vào trung tâm.
Dù đã nhiều lần sửa chữa, sau 120 năm khai thác, kết cấu cầu xuống cấp, tiềm ẩn rủi ro; các xe tải lớn đã bị cấm qua đây từ nhiều năm trước.
Mới đây, TP HCM đã chấp thuận chủ trương xây cầu Tân Thuận 1 mới và mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, tổng vốn gần 3.000 tỷ đồng. Tuyến đường này sẽ được mở rộng lên 30-40 m, bố trí 6-8 làn xe và xây hầm chui Hoàng Diệu. Cầu mới sẽ đáp ứng tải trọng, tĩnh không thông thuyền và phù hợp cảnh quan ven sông. Dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2027-2029.
Giang Anh