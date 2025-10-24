Gần 3.000 tỷ đồng mở rộng 'đường kẹt xe nhất TP HCM'

Sở Xây dựng đề xuất mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và xây mới cầu Tân Thuận 1 giúp giảm ùn tắc, đồng bộ khu Bến Nhà Rồng - Khánh Hội sau khi chuyển đổi công năng.

Ngày 24/10, Sở Xây dựng TP HCM kiến nghị UBND thành phố chấp thuận chủ trương mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và xây cầu Tân Thuận mới, sau khi Thường trực Thành ủy thống nhất dừng phát triển nhà ở tại khu đất 32 ha ven sông Sài Gòn ở Bến Nhà Rồng (quận 4 cũ), chuyển công năng thành công viên và không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

Ùn tắc trên đường Nguyễn Tất Thành, hướng vào trung tâm TP HCM thường xuyên ùn tắc. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo đề xuất, tuyến Nguyễn Tất Thành dài khoảng 2,5 km, từ cầu Khánh Hội đến cầu Tân Thuận, sẽ được mở rộng từ 4 làn hiện hữu lên 6–8 làn xe. Dự án đồng thời xây hầm chui tại nút giao Hoàng Diệu (ít nhất 4 làn) và xây mới cầu Tân Thuận 1 thay cầu hiện hữu đã khai thác hơn 120 năm. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2.950 tỷ đồng.

Sở Xây dựng đề nghị Sở Tài chính tham mưu bố trí vốn cho giai đoạn chuẩn bị đầu tư; đồng thời giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức thi tuyển ý tưởng kiến trúc nhằm đảm bảo tính đồng bộ với khu vực ven sông và các dự án lớn đang quy hoạch xung quanh.

Đường Nguyễn Tất Thành chạy song song khu đất Cảng Nhà Rồng. Đồ họa: Tâm Thảo

Đường Nguyễn Tất Thành dài hơn 2 km, chạy dọc bờ sông Sài Gòn, nối hai quận 4 và 7 cũ. Hình thành trước năm 1975, tuyến gắn liền với hoạt động giao thương của cảng Nhà Rồng - Khánh Hội - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước.

Sau ngày thống nhất, tuyến đường được đặt tên Nguyễn Tất Thành để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi khu chế xuất Tân Thuận và khu Nam phát triển mạnh, vai trò tuyến đường càng lớn. Tuy nhiên, do hạ tầng nhỏ hẹp, mật độ xe tải, container dày đặc, tuyến hiện nằm trong nhóm đường ùn tắc nghiêm trọng nhất TP HCM, dù từng được cải tạo năm 1992.

Giang Anh