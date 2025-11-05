Nhiều đường TP HCM 'tê liệt' do triều cường lớn nhất năm

Kẹt xe trên đường Nguyễn Tất Thành (quận 4 cũ) hướng từ cầu Khánh Hội đến Tân Thuận. Nước dâng khiến khu vực cảng nằm ven sông Sài Gòn ngập sâu.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, đây là đợt triều cao nhất trong năm, trong đó đỉnh triều dự kiến ngày 6-7/11, với mức 1,72-1,78 m tại trạm Phú An và Nhà Bè, xấp xỉ đỉnh triều những ngày cuối tháng 10 vừa qua. Thời gian xuất hiện đỉnh triều khoảng 4-6h và 17-19h.
Hơn 19h30, đường Nguyễn Tất Thành vẫn còn ùn tắc hơn 2 km. Một số người đi xe máy phải leo lên vỉa hè để thoát khỏi khu vực.
Đây là một trong những tuyến đường kẹt xe nhất TP HCM, song nhiều năm qua chưa được mở rộng. Mới đây thành phố có chủ trương lấy đất từ phía cảng Sài Gòn để chỉnh trang khu vực, trong đó có mở rộng đường này.
Đường Khánh Hội chạy song song và cách đường Nguyễn Tất Thành hơn 2 km cũng ùn ứ xe trong nhiều giờ liền.
Dòng xe trên các làn trên đường Khánh Hội ken đặc, phải nhích từng chút.
Do nằm dọc bờ sông, đường Trần Xuân Soạn ngập sâu, nhiều xe chết máy.
Nước dâng gần nửa mét khiến tuyến đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7 cũ) kẹt xe kéo dài, giao thông khu vực này rối loạn.
Nhiều người lo sợ té ngã, nguy hiểm đưa xe lên vỉa hè chờ cho nước rút mới đi tiếp.
Ngập trên đường Phạm Hữu Lầu khiến xe chết máy. Đây cũng là tuyến đường thường xuyên ngập ở khu vực quận 7 cũ.
Nước ngập mênh mông ở khu vực khu đô thị Mizuki Flora, xã Bình Hưng, Bình Chánh cũ.
Ngập lút gần tới yên xe trên đường Đặng Thuỳ Trâm, phường Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ).
Ôtô chết máy trên đường Đặng Thùy Trâm phải đẩy tới tiệm sửa chữa.
Ngoài những khu vực trên, một số nơi trũng thấp khác ở TP HCM như Thanh Đa, Thảo Điền... cũng bị ảnh hưởng bởi triều.
Triều cường ở khu vực đường Đặng Thùy Trâm. Video: Tuấn Việt
Theo cơ quan khí tượng, sau khi đạt đỉnh mực nước sẽ giảm nhanh nhưng vẫn duy trì cao đến hết ngày 10/11. Trong hai ngày tới, TP HCM khả năng mưa to do ảnh hưởng của bão Kalmaegi kết hợp dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh, có thể gây ngập cục bộ ở một số khu vực.
Nhóm phóng viên