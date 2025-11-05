Nhiều đường TP HCM 'tê liệt' do triều cường lớn nhất năm

Hơn 19h30, đường Nguyễn Tất Thành vẫn còn ùn tắc hơn 2 km. Một số người đi xe máy phải leo lên vỉa hè để thoát khỏi khu vực.

Đây là một trong những tuyến đường kẹt xe nhất TP HCM, song nhiều năm qua chưa được mở rộng. Mới đây thành phố có chủ trương lấy đất từ phía cảng Sài Gòn để chỉnh trang khu vực, trong đó có mở rộng đường này.