Bão Kalmaegi mạnh lên cấp 14, có thể gây mưa trên 600 mm

10 tiếng sau khi vào Biển Đông, bão Kalmaegi đã mạnh lên cấp 14, dự báo tiến vào đất liền ven biển Quảng Ngãi - Đăk Lăk lúc 1h ngày 7/11 với sức gió cấp 12.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 15h hôm nay, khi cách đảo Song Tử Tây khoảng 320 km về phía đông đông bắc, bão đã tăng một cấp so với sáng nay, sức gió 166 km/h, cấp 14, giật cấp 17. Bão đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25 km/h.

Do hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới, nhiệt độ bề mặt biển vẫn cao, khí quyển nhiều ẩm, không khí lạnh đang suy yếu nên bão duy trì cường độ dù tiến vào gần đất liền. Dự báo đến 13h ngày mai, tâm bão cách Quy Nhơn khoảng 290 km, sức gió mạnh nhất cấp 14, giật tăng ba cấp, giữ hướng và tốc độ.

Đến 1h ngày 7/11, bão đổ bộ đất liền ven biển Quảng Ngãi - Đăk Lăk, sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15. Bão sau đó đi sâu vào đất liền, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Nam Lào, rồi thành vùng áp thấp ở Thái Lan.

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết gió bão đang là 144 km/h, trong hôm nay và ngày mai tăng lên 162 km/h. Đài Hong Kong chiều nay cho rằng bão đạt cực đại 175 km/h, khi vào đất liền Quảng Ngãi - Gia Lai còn 145 km/h.

Do ảnh hưởng của bão, giữa Biển Đông gió mạnh dần từ cấp 8 đến 14, giật cấp 17, sóng biển cao 5-10 m. Từ rạng sáng mai, vùng biển nam Quảng Trị - Khánh Hòa (gồm đặc khu Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm) gió mạnh dần từ cấp 6 đến 14, giật cấp 17; vùng ven biển nam Quảng Trị - Khánh Hòa sóng biển cao 3-8 m.

Ven biển Huế - Đăk Lăk nước dâng do bão cao 0,3-0,6 m. Cơ quan khí tượng cảnh báo từ chiều tối mai, ven biển Huế - Đăk Lăk đề phòng mực nước biển dâng cao kèm sóng lớn gây ngập úng vùng trũng thấp, sóng tràn đê, đường ven biển, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh.

Ở đất liền ven biển nam Quảng Trị - Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đăk Lăk bắt đầu có gió mạnh cấp 6-7 từ chiều tối mai, sau đó tăng dần lên cấp 8-12, giật cấp 14-15. Trọng tâm của gió mạnh là phía đông Quảng Ngãi - Đăk Lăk. Từ tối mai, phía tây Quảng Ngãi - Đăk Lăk, phía bắc tỉnh Khánh Hòa gió mạnh dần từ cấp 6 đến 9, giật cấp 11.

Ngày 6-7/11, khu vực Đà Nẵng đến Đăk Lăk mưa phổ biến 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm; từ Nam Quảng Trị đến TP Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa 150-300 mm, có nơi trên 450 mm. Từ ngày 8/11, mưa lớn ở các khu vực trên có xu thế giảm.

Riêng bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa ngày 7-8/11 mưa 50-150 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Nguy cơ cao xảy ra mưa cường độ lớn trên 200 mm trong ba giờ.

Do mưa lớn, từ ngày 6 đến 9/11, các sông Quảng Trị - Lâm Đồng có khả năng xuất hiện đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Bồ, Hương (Huế); Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng); Trà Khúc, Vệ, Sê San (Quảng Ngãi); Kôn (Gia Lai); Ba, Kỳ Lộ, Srêpôk (Đăk Lăk) lên mức báo động hai, ba và trên báo động ba.

Sông Kiến Giang (Quảng Trị); An Lão, Lại Giang (Gia Lai); Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa), các sông ở Lâm Đồng lên trên báo động hai; Gianh, Thạch Hãn (Quảng Trị), Cái Nha Trang (Khánh Hòa) lên trên báo động một.

Mưa to, lũ lên gây nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở 8 tỉnh thành ven biển từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa, trong đó nhiều địa phương như Huế, Đà Nẵng chưa thoát ngập do đợt mưa to từ đêm 25/10 đến 1/11. Trong đó Đà Nẵng có tới 69/94 xã phường đối diện nguy cơ lũ quét, sạt lở; 35 đơn vị có thể bị ngập. Khánh Hòa có 32 xã phường có thể sạt lở, 17 đơn vị có thể ngập lụt.

Ứng phó với bão, các tỉnh thành miền Trung đã cấm biển, đưa tàu thuyền vào bờ; hạ thấp mực nước hồ chứa để đón lũ; chằng chống nhà cửa... Tại cuộc họp sáng nay, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các địa phương đặt công tác phòng chống bão trên tinh thần "khẩn cấp hơn, nguy hiểm hơn".

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao tăng cường dự báo, cung cấp thông tin chi tiết theo từng giai đoạn: trên biển, ven bờ, khi bão đổ bộ và sau bão với cách thức để người dân dễ hình dung. Với khu vực biển, địa phương cần cấm 100% tàu, bè ra khơi; người dân không có mặt trên biển sau 17h ngày mai. Công an, biên phòng phải đảm bảo an toàn và kiểm soát tài sản cho người dân.

Công tác di dời dân tại vùng ven biển chịu ảnh hưởng của triều cường và khu vực có nguy cơ sạt lở phải hoàn thành trước 19h ngày mai. Các địa phương phối hợp với Quân khu 4 và Quân khu 5 để bố trí lực lượng, phương tiện ứng phó.

