Nhiều doanh nghiệp dệt may tuyển dụng trở lại

Báo cáo tài chính quý II và bán niên của các doanh nghiệp dệt may cho thấy mảng màu tươi sáng hơn về quy mô nhân sự trong ngành. Tính đến cuối tháng 6, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG có gần 19.700 lao động, tăng hơn 640 người so với cuối năm trước.

Sài Gòn 3 Group (SGI) và May Sông Hồng (MSH) cũng ghi nhận mức tăng ròng lần lượt 285 và 261 người trong tổng quy mô nhân sự ở nửa đầu năm nay. Các doanh nghiệp cùng ngành khác như Gilimex (GIL), Hòa Thọ (HTG), Dệt May Huế (HDM) cũng có tổng lao động tăng thêm hơn trăm người. Nhân sự ở May Hữu Nghị (HNI), Sợi Thế Kỷ (STK) hay Dệt - May Nha Trang (NTT) cũng tăng ròng hàng chục người.

Các doanh nghiệp dệt may tăng quy mô lao động trong bối cảnh lợi nhuận phục hồi tốt. TNG năm trước lãi gần 315 tỷ đồng, cao hơn 43% so với năm 2023. May Sông Hồng báo lợi nhuận trước thuế 544 tỷ đồng, tăng 77%. Lợi nhuận Hòa Thọ cũng cải thiện 66% lên khoảng 282,5 tỷ đồng. Các doanh nghiệp khác cũng ghi nhận mức lãi cải thiện đáng kể.

Tiếp đà đó, hầu hết công ty đều đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh năm nay. Nhóm ghi nhận lợi nhuận duy trì tốt, tiếp tục đặt mục tiêu lãi thêm hàng chục phần trăm.

Riêng nhóm có lợi nhuận suy giảm hoặc phục hồi còn chậm so với toàn ngành, năm nay lên kế hoạch tăng trưởng tính bằng lần. Sài Gòn 3 Group (SGI) muốn có lãi hơn 85 tỷ đồng trong năm 2025, gấp gần 39 lần năm trước. Sợi Thế Kỷ lên kế hoạch lợi nhuận gần 310 tỷ đồng, tăng 25 lần. Gilimex ước tính sẽ lãi 150 tỷ đồng, cao hơn 5 lần năm 2024.

Theo dữ liệu từ Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu dệt may ước đạt 18,7 tỷ USD nửa đầu năm, tăng 13% so với cùng kỳ. Đây là mức xuất khẩu cao nhất ghi nhận trong vòng 5 năm qua, vượt cả nửa đầu năm 2022 - giai đoạn tăng trưởng đột biến sau dịch. Mỹ tiếp tục là thị trường lớn nhất với giá trị xuất khẩu đạt 8,5 tỷ USD, tăng thêm 17,5% và chiếm 45% tổng kim ngạch toàn ngành. Các thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng tích cực, đặt biệt là EU với tốc độ hơn 24%.

Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV) cho rằng mức tăng trưởng ấn tượng của thị trường dệt may chủ yếu đến từ tình trạng đẩy nhanh nhập khẩu hàng hóa "frontloading" trước sự thay đổi của thuế quan giúp lượng đơn hàng gia tăng đáng kể. Ngoài ra, nhu cầu mua sắm cho mùa nhập học đến sớm. Xu hướng dịch chuyển đơn hàng ra khỏi Trung Quốc ngày càng mạnh. Song song đó, doanh nghiệp trong nước tiếp tục tận dụng hiệu quả hơn lợi thế của các hiệp định thương mại tự do (FTA).

Công nhân tại một công ty may ở TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Về vấn đề thuế quan, Việt Nam chịu mức thuế chung 20% - thấp hơn đáng kể so với các đối thủ như Trung Quốc, Ấn Độ và ngang với Bangladesh hay Indonesia. SSV đánh giá với mức thuế này, dệt may Việt Nam sẽ không chịu ảnh hưởng quá tiêu cực và hoàn toàn đủ khả năng giữ vững thị phần tại Mỹ nhờ những lợi thế cạnh tranh khó thay thế trong ngắn hạn. Thứ nhất, năng lực sản xuất vững mạnh với khả năng cung cấp sản phẩm kỹ thuật cao, mặt hàng đa dạng, quy mô công suất lớn và tốc độ giao hàng nhanh chóng. Thứ hai, dệt may Việt Nam còn hưởng ưu đãi thuế quan tại nhiều thị trường nhờ mạng lưới FTA.

"Chúng tôi kỳ vọng các doanh nghiệp biết cách phát huy lợi thế hiện có, đồng thời chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh ở những khía cạnh như nguồn gốc xuất xứ, ESG... nhằm hướng đến phát triển bền vững trong dài hạn", nhóm phân tích này nêu quan điểm.

Thực tế thời gian qua, nhiều công ty dệt may cho biết đã nhận đủ đơn hàng cho quý III và gần lấp đầy cho quý cuối năm. Ngoài thị trường Mỹ, không ít doanh nghiệp tìm kiếm khách hàng ở các nước EU, CPTPP, Trung Đông, Nam Mỹ hay Nga.

Tuy nhiên, ngành này vẫn còn rủi ro khi các thị trường Đông Á như Nhật Bản và Hàn Quốc chưa có tín hiệu phục hồi nhu cầu rõ ràng. Với các doanh nghiệp chậm chân trong việc nâng cao tỷ lệ nội địa hóa hay đáp ứng các tiêu chí ESG, lợi thế cạnh tranh có thể giảm sút lớn.

Tất Đạt