Nhiều đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị xói lở

Lâm ĐồngMép đường cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết bị xói lở, nhiều vị trí hư hỏng, gây nguy cơ mất an toàn cho xe chạy trên tuyến.

Sau các đợt mưa lớn, nhiều vị trí mép đường dọc cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết hướng bắc nam từ xã Hàm Thuận Bắc tới xã Hàm Liêm (trên chặng hơn 10 km) bị hư hỏng. Nước mưa tràn xuống bờ đất đắp đường, hình thành các khe rãnh và lỗ xói lớn.

Cao tốc bị hư hỏng mép nền đường tại đoạn xã Hàm Liêm, ngày 9/9. Ảnh: Việt Quốc

Tại khu vực thôn Trũng Liêm (xã Hàm Liêm) xuất hiện điểm xói lở nặng trên phạm vi 5 m, ăn sâu vào trong nền đường. Lớp đất đá bên mép đường lở sâu hình thành hai vết "hở hàm ếch" nằm kề nhau, xe chạy qua nghe tiếng rung.

Một hố lở khác cũng xảy ra gần đó ngay trụ hộ lan. Cùng với đó, hơn chục vết lở khác mới hình thành dọc tuyến, nguy cơ lan rộng ảnh hưởng đến cao tốc.

Vị trí xói lở khác bên mép cao tốc tại xã Hàm Liêm. Ảnh: Việt Quốc

Ông Nguyễn Khắc Việt, Giám đốc dự án Vĩnh Hảo - Phan Thiết, cho biết sự cố xói lở trên tuyến do vừa qua địa bàn mưa quá lớn, bất thường. Hiện, đơn vị phối hợp nhà thầu huy động nhân sự, thiết bị để xử lý các vị trí hư hỏng trong vòng 3 ngày.

Hố xói lở âm sâu vào đường. Ảnh: Việt Quốc

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua Bình Thuận cũ tổng mức đầu tư 10.853 tỷ đồng, thông xe cách hơn hai năm. Cao tốc dài hơn 100 km này là một đoạn của cao tốc Bắc - Nam phía Đông, kết nối Nam Trung Bộ với Đông Nam Bộ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Phan Thiết đi Nha Trang, TP HCM.

Hướng tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Đồ họa: Đăng Hiếu

Đợt mưa đầu tháng 9 vừa qua, mưa lớn cũng khiến cát tràn xuống cao tốc, gây ách tắc giao thông qua khu vực nhiều giờ. Sau đó chính quyền đã khắc phục bằng cách tạm nắn dòng chảy, cho nước tích tụ chảy thẳng xuống đường.

Việt Quốc