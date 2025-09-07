Sạt lở cát tràn xuống cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Lâm ĐồngThêm điểm sạt lở gây tràn cát trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết đoạn qua xã Hàm Liêm, cách vị trí cũ chừng 300 m, gây lo ngại an toàn trên tuyến.

Sau trận mưa lớn sáng nay, lượng lớn đất cát theo dòng nước lũ tràn xuống cao tốc tại vị trí gần cầu vượt dân sinh thôn Trũng Liêm (trước thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cũ) bên hướng bắc nam, cách điểm sạt lở hôm 2/9 chừng 300 m.

Đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết vừa xảy ra sạt lở, sáng 7/9. Ảnh: Việt Quốc

Cát tràn xuống đoạn đường dài khoảng 50 m, dày gần 0,5 m, không chiếm hết mặt đường mà dồn ở phía bên làn gần mép cao tốc và mương nước. Xe có thể chạy qua lại với tốc độ chậm.

Phía trên khu vực cát tràn là mái taluy đất đá tự nhiên, xuất hiện hai vết xói lở lớn. Các bãi đất xung quanh khu vực này có nhiều hố bị hạ cốt để lấy cát đi nơi khác. Cơ quan chức năng nghi nơi này là mỏ khai thác cát trái phép.

Phía trên đầu nguồn xảy ra cát tràn có nhiều hố nham nhở đọng nước nghi do khai thác khoáng sản trái phép gây sạt lở. Ảnh: Việt Quốc

Ban quản lý cao tốc đã điều nhiều xe và phương tiện đến nơi xảy ra sự cố để thu dọn cát, đặt biển cảnh báo dọc vị trí cát tràn.

Đến hiện trường, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Hàm Liêm, kiểm tra các khu đất nghi khai thác cát trái phép.

Xe múc đang đắp bờ ngăn nước và cát tràn xuống cao tốc ở vị trí sạt lở cũ. Ảnh: Việt Quốc

Với vị trí sạt lở cũ, chính quyền xã phối hợp với Ban quản lý dự án 7 điều xe múc đến đào đất ngăn dòng tại hàng rào cao tốc, đắp đê nắn dòng và tích tụ nước khi mưa tới.

"Ngoài nắn dòng phía trên bãi đất, chúng tôi đề nghị ban quản lý dự án xây tường cao lên để ngăn nước lũ đưa cát tràn xuống cao tốc", ông Hùng nói.

Hướng tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Đồ họa: Đăng Hiếu

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km, thông xe từ tháng 5/2023, là một đoạn của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Tuyến có 4 làn xe, tốc độ tối đa 90 km/h, sẽ được mở rộng lên 6 làn, tốc độ thiết kế 120 km/h. Đây là trục giao thông quan trọng kết nối Nam Trung Bộ với Đông Nam Bộ, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Phan Thiết đi Nha Trang, TP HCM.

Việt Quốc