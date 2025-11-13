Nhiều đại học rà soát thí sinh trúng tuyển bằng IELTS

Học viện Ngân hàng, trường Đại học Công nghiệp TP HCM, Kinh tế - Luật sẽ rà soát những thí sinh đỗ theo diện cộng điểm hoặc quy đổi chứng chỉ IELTS.

Động thái được đưa ra sau khi nhiều thí sinh cho biết nhận được email của Hội đồng Anh và IDP cho biết điểm thi IELTS bị sai lệch, được điều chỉnh, ở kỹ năng Listening (Nghe) và Reading (Đọc).

Trang chủ của tổ chức IELTS xác nhận và cho biết các bài thi bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian từ tháng 8/2023 đến tháng 9 năm nay, do "lỗi hệ thống kỹ thuật nội bộ".

IELTS khẳng định chỉ 1% bài thi bị ảnh hưởng, con số cụ thể không được công bố. Trước đó, theo nhiều thống kê, mỗi năm có hơn 4 triệu lượt thi IELTS trên toàn cầu.

Học viện Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM), chiều 13/11 cho biết sẽ tiến hành hậu kiểm và rà soát lại toàn bộ chứng chỉ của các thí sinh trúng tuyển vào trường năm nay, trong đó có IELTS.

Theo đại diện trường Đại học Công nghiệp TP HCM, trường sẽ chủ động trích xuất dữ liệu sinh viên trúng tuyển bằng điểm IELTS từ năm ngoái đến nay. Những em này được yêu cầu cập nhật và nộp lại bảng điểm mới, nếu có.

"Chúng tôi rất muốn phía tổ chức thi ở Việt Nam là Hội đồng Anh và IDP phối hợp cung cấp dữ liệu để rà soát khách quan", ông nói, cho biết sẽ cam kết bảo mật thông tin.

Trong khi đó, Đại học Bách khoa Hà Nội, Bách khoa TP HCM, Công thương TP HCM cho hay đang theo dõi thông tin. Tất cả cho biết chưa nhận được thông báo chính thức nào từ Bộ Giáo dục và Đào tạo hay các cơ quan, tổ chức liên quan.

Lãnh đạo một trường đại học ở Hà Nội đánh giá đây là sự việc phức tạp bởi không chỉ liên quan đến tuyển sinh đầu vào mà còn cả xét tốt nghiệp THPT, đánh giá đầu vào và đầu ra bậc sau đại học.

"Nó có thể dẫn đến sự thiếu công bằng giữa các thí sinh", ông nói. Theo ông, sẽ có thí sinh được hưởng lợi nhưng sẽ có người bị thiệt thòi khi điểm tăng – giảm so với thời điểm đã đăng ký. Bởi chỉ cần chênh lệch 0.5 IELTS có thể thay đổi kết quả quy đổi hoặc đánh giá chuẩn đầu ra đạt hay không.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025, hồi tháng 6. Ảnh: Quỳnh Trần

IELTS là bài thi tiếng Anh phổ biến cho những người không nói tiếng Anh bản xứ. Bài thi này đánh giá bốn kỹ năng nghe, đọc, viết, nói của thí sinh trên thang 9 điểm.

Ở Việt Nam, Hội đồng Anh và IDP là hai đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ này. Ngoài mục đích du học, định cư, IELTS được nhiều trường đại học dùng xét tuyển đầu vào, công nhận chuẩn đầu ra. Bộ Giáo dục và Đào tạo miễn thi tốt nghiệp với thí sinh đạt 4.0 IELTS trở lên.

Trong kỳ tuyển sinh đại học 2025, hơn 70 đại học quy đổi IELTS thành điểm môn Tiếng Anh để xét kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ hoặc cộng điểm ưu tiên, với mức từ 4.0 trở lên.

Nhiều trường như Học viện Ngân hàng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Y Dược TP HCM, Kinh tế - Luật,... ghi nhận lượng thí sinh xét tuyển bằng chứng chỉ này tăng 1,5-4 lần so với các năm trước.

Lệ Nguyễn - Dương Tâm