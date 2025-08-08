Thí sinh dùng IELTS xét tuyển đại học tăng vọt

Số thí sinh dùng chứng chỉ ngoại ngữ, phổ biến là IELTS, để quy đổi thành điểm môn tiếng Anh hoặc được cộng điểm ưu tiên tăng 1,5-4 lần ở nhiều đại học.

Trong khoảng 40.000 thí sinh có nguyện vọng vào Học viện Ngân hàng năm nay, hơn 13.000 em sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ, tăng hơn gấp đôi so với năm ngoái. Trường cho hay nhìn chung, điểm chứng chỉ tốt hơn mọi năm.

Ở Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, cho biết có 13.000 thí sinh sử dụng IELTS để đăng ký xét tuyển vào trường, tăng 1,5 lần. Số này ở Đại học Kinh tế Quốc dân cũng tăng gấp rưỡi năm ngoái, với khoảng 22.000 em.

Tại khu vực phía Nam, nhiều trường ghi nhận mức tăng tương tự. Đại học Y Dược TP HCM cho hay năm nay có gần 2.000 em có chứng chỉ IELTS đăng ký, trong khi năm ngoái khoảng 1.300. Còn ở trường Đại học Công thương TP HCM, nhóm nộp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế là gần 2.500, tăng so với 1.600 của năm ngoái.

Mức tăng đột biến ở trường Đại học Công nghiệp TP HCM và Kinh tế - Luật, với lần lượt gần 8.000 và 8.900 em nộp minh chứng IELTS, TOEIC, TOEFL. So với mùa tuyển sinh trước, nhóm này tăng 2,6 và 4 lần.

Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hiện được nhiều trường đại học dùng để tính điểm cộng (tối đa 3 điểm) hoặc quy đổi thành điểm môn này để xét kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ hoặc đánh giá năng lực. Một số trường áp dụng cả hai. Điều kiện là thí sinh có chứng chỉ IELTS 5.0-6.0 trở lên hoặc tương đương.

Mức quy đổi điểm IELTS của hơn 70 đại học

Lý giải số lượng thí sinh dùng chứng chỉ tiếng Anh tăng mạnh, TS Trần Mạnh Hà, Trưởng phòng Đào tạo, Học viện Ngân hàng, cho rằng học sinh ngày nay được tiếp xúc ngoại ngữ từ sớm. Việc thành thạo và thi lấy chứng chỉ quốc tế trở thành "chuyện trong tầm tay" của rất nhiều em.

Thêm vào đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép các trường quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm thi môn tiếng Anh. Theo ông, năm ngoái có thể nhiều thí sinh có chứng chỉ nhưng chỉ một bộ phận nộp để đăng ký xét tuyển sớm.

"Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế ra điểm môn Tiếng Anh năm nay cũng có lợi thế hơn so với sử dụng kết quả bài thi tốt nghiệp THPT. Vì vậy, nhiều thí sinh nộp chứng chỉ hơn", ông Hà nhận định.

Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, trường Đại học Công thương TP HCM, đồng tình. Ông cho hay thi các chứng chỉ như IELTS ngày càng phổ biến với thí sinh các tỉnh, thành phố lớn. Ở trường này, khoảng 70% thí sinh dùng chứng chỉ ngoại ngữ đến từ TP HCM, Bình Dương (cũ), Đồng Nai.

Hơn nữa, trong năm đầu thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều thay đổi, thí sinh có xu hướng thi lấy chứng chỉ để gia tăng lợi thế.

"Điểm thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT thấp cũng là nguyên nhân khiến nhiều em dùng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi thành điểm xét tuyển hoặc cộng điểm", ông nói.

Theo phổ điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 môn Tiếng Anh của gần 353.000 thí sinh, điểm trung bình là 5,38, giảm 0,13 điểm so với năm ngoái. Cả nước chỉ có 141 em đạt điểm 10 môn này. Khoảng 15% thí sinh đạt trên 7 điểm, trong khi năm ngoái là hơn 25%.

Trong khi đó, với 5.0-6.0 IELTS, mức quy đổi phổ biến ở các đại học là 7-8,5 điểm Tiếng Anh. Ở mức 6.5 trở lên, hơn 50 trường tính tương đương 9-10 điểm.

Các thí sinh ở điểm thi trường THPT Trưng Vương, phường Bến Nghé TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

2025 là năm đầu tiên lứa thí sinh theo chương trình giáo dục phổ thông mới thi tốt nghiệp THPT. Điểm thi được hầu hết đại học dùng xét tuyển đầu vào. Điểm chuẩn dự kiến được công bố trước 17h ngày 22/8.

Lệ Nguyễn - Dương Tâm