Nhiều bài thi IELTS bị chấm lại, sửa điểm

Nhiều bài thi IELTS bị chấm lại, điểm chênh lệch so với ban đầu, được cho là do lỗi kỹ thuật ở phần Reading và Listening.

Chiều tối 12/11, trên mạng xã hội Threads ở Việt Nam, các bài đăng về việc bị thay đổi điểm thi IELTS gây chú ý, thu hút nhiều tương tác, bình luận. Còn trên Reddit, một số người dùng tại Nepal, Hàn Quốc, Nga, Australia... cho hay gặp cảnh tương tự.

Ngày 13/11, trang chủ của tổ chức IELTS xác nhận sự việc. Trong phần hỗ trợ thí sinh (Frequently Asked Questions), tổ chức này cho biết các bài thi bị ảnh hưởng trong khoảng thời gian từ tháng 8/2023 đến tháng 9 năm nay. Lý do là "lỗi hệ thống kỹ thuật nội bộ", "không phải do bất kỳ vi phạm an ninh mạng nào". Dữ liệu cá nhân của thí sinh vẫn được bảo mật.

Ngân Hà, sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, tối 12/11 cho biết mới nhận email của Hội đồng Anh (BC), thông báo điểm thi IELTS bị sai. Trong lần thi hôm 28/2, nữ sinh đạt 7.0, riêng điểm Reading là 7.5. Sau chấm lại, điểm Reading là 8.5, nâng tổng điểm lên 7.5 IELTS.

Dù điểm tăng, song Hà bức xúc. Nữ sinh cho hay theo công thức tính và điểm chuẩn đại học, nếu đạt 7.5 mình đã trúng tuyển nguyện vọng 1 vào Học viện An ninh Nhân dân.

"Mình bất ngờ, thất vọng vì không nghĩ một hệ thống lớn như vậy lại để sai sót, 8 tháng sau mới báo lại", Hà nói.

Cảnh Ngân, sinh viên của một đại học khác tại Hà Nội, tối qua cũng bất ngờ vì nhận được email từ IDP.

"Ban đầu, mình còn sợ dính lừa đảo", Ngân kể. Lý do là thông thường điểm sau phúc khảo sau sẽ được in đậm. Khi vào hệ thống tra cứu, Ngân thấy điểm lần thi ngày 25/12/2023 thay đổi. Cụ thể, điểm Reading tăng từ 7.5 lên 8.0, nâng điểm tổng từ 7.0 lên 7.5.

Nam sinh tiếc nuối vì từng dự định du học, song cho rằng điểm 7.0 khó cạnh tranh học bổng nên chọn học ở trong nước.

Trên Threads, một số thí sinh cho biết bị giảm điểm, nhưng không chia sẻ chi tiết.

IELTS khẳng định chỉ 1% bài thi bị ảnh hưởng, con số cụ thể không được công bố. Trước đó, theo nhiều thống kê, mỗi năm có hơn 4 triệu lượt thi IELTS trên toàn cầu.

"Sự cố đã được xác định, được giải quyết hoàn toàn và đã có các biện pháp để ngăn chặn sự cố xảy ra lần nữa", trích nội dung trả lời của IELTS. Tổ chức này cũng gửi email đến tất cả thí sinh bị sai lệch điểm và đưa ra phương án hỗ trợ. Nếu người thi đã dùng điểm IELTS để nộp vào đại học, xin việc hay thị thực, tổ chức này sẽ hỗ trợ gửi thư giải thích nếu cần.

Điểm bài thi IELTS của Ngân Hà trước và sau khi chấm lại. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tại Việt Nam, nhiều thí sinh đã nhận được email từ Hội đồng Anh và IDP, thông báo thay đổi kết quả, cho biết sự cố xảy ra với bài thi ở hai kỹ năng Reading (Đọc) và Listening (Nghe).

Trong email gửi thí sinh, hai đơn vị nói "lấy làm tiếc" và "xin lỗi". Thí sinh bị ảnh hưởng có thể chọn hoàn lệ phí thi hoặc thi lại miễn phí. Hạn chót để xác nhận là trước tháng 5/2026. Điểm cũ không còn giá trị sử dụng.

Cả hai chưa đưa ra con số bị ảnh hưởng và các thông tin cụ thể khác. Ngân Hà và Cảnh Ngân nhìn nhận việc được tăng điểm IELTS lúc này không còn ý nghĩa, nên chọn phương án nhận hoàn tiền thi (hơn 4,6 triệu đồng).

Ra đời năm 1989, IELTS là bài thi tiếng Anh phổ biến cho những người không nói tiếng Anh bản xứ. Bài thi này đánh giá bốn kỹ năng nghe, đọc, viết, nói của thí sinh trên thang 9 điểm.

Ở Việt Nam, Hội đồng Anh và IDP là hai đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ này. Ngoài mục đích du học, định cư, IELTS được hơn 100 trường đại học dùng xét tuyển đầu vào, công nhận chuẩn đầu ra. Bộ Giáo dục và Đào tạo miễn thi tốt nghiệp với thí sinh đạt 4.0 IELTS trở lên. Các bên chưa đưa ra bình luận nào về sự cố nói trên.

Theo tổ chức IELTS, điểm trung bình của thí sinh Việt Nam là 6.2, xếp thứ 29/39 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát năm 2023-2024.

Doãn Hùng

* Tên nhân vật được thay đổi