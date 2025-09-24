Nhiều chuyến bay điều chỉnh giờ để tránh bão Ragasa

Vietnam Airlines và một số hãng hàng không thay đổi lịch khai thác nhiều chuyến bay ngày 25/9 tại Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng để bảo đảm an toàn trước bão Ragasa.

Vietnam Airlines cho biết các chuyến bay đi và đến sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) sẽ dời sang khung 10h30-12h. Sáu chuyến bay giữa TP HCM và Thọ Xuân gồm VN7270, VN7271, VN7274, VN7275, VN7278 và VN7279 bị hủy.

Tại sân bay Cát Bi (Hải Phòng), các chuyến bay được điều chỉnh khai thác sau 18h. Chuyến VN1176 (TP HCM - Cát Bi) đổi giờ cất cánh sang 16h30, VN1177 (Cát Bi - TP HCM) khởi hành lúc 19h05. Pacific Airlines điều chỉnh chuyến BL6440 cất cánh 21h15 và BL6441 cất cánh 23h55. Một số chuyến bay Đà Nẵng - Cát Bi cũng đổi lịch, gồm VN1670 khởi hành lúc 17h và VN1671 lúc 18h55.

Hãng cho biết nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền. Hành khách được khuyến cáo thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, kể cả khi tín hiệu đã tắt, để hạn chế rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị trực 24/24 giờ và tuân thủ nghiêm quy trình phòng chống bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không.

Thời tiết xấu ảnh hưởng đến khai thác hàng không. Ảnh: Anh Duy

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 19h ngày 24/9, tâm bão Ragasa ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 375 km, sức gió mạnh nhất 133 km/h, cấp 12, giật tăng ba cấp. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 km/h, đêm 24/9 sẽ vượt bán đảo Lôi Châu vào vịnh Bắc Bộ.

Đến 7h ngày 25/9, bão cách Móng Cái 100 km về phía đông, sức gió giảm còn cấp 8-9, giật tăng hai cấp, sau đó đi vào đất liền Bắc Bộ. Tối cùng ngày, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên Đông Bắc Bộ và tiếp tục thành vùng áp thấp khi di chuyển sang Tây Bắc Bộ.

Đoàn Loan