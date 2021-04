'Nhiều chị em đòi nữ quyền quá lố'

"Đàn ông phải làm đi", "thanh niên trai tráng không nhường nhịn phụ nữ"... là những điều lệch lạc trong phong trào nữ quyền.

Sáng, cô đồng nghiệp của tôi đến văn phòng với vẻ bực bội: "Mới đầu tuần mà gặp chuyện gì đâu không. Mua hộp bánh ướt thì đứng đợi cả buổi. Đến công ty thì thang máy hết chỗ phải đứng đợi hay ba chuyến, làm trễ giờ bấm vân tay. Trong thang máy toàn thanh niên con trai mà không ai bước ra nhường phụ nữ, chán quá".

Một lần khác, cũng là cô ấy và đám đồng nghiệp nữ nói với tôi: "Anh ơi, 5 phút nữa anh có đi xuống sảnh hút thuốc thì sẵn tiện đứng đợi lấy dùm tụi em trà sữa nhá, shipper cũng sắp giao tới rồi". Nhiều lần như vậy, không nhờ tôi thì cũng nhờ các bạn nam khác. Chắc hẳn nhiều người cho rằng tôi nhỏ mọn, ích kỷ, không có tinh thần giúp đỡ phụ nữ, tính toán, xét nét này nọ.

Đúng là lòng tôi có một chút xét nét. Nhưng chính việc lấy hình ảnh phụ nữ yếu đuối để nhờ vả (hay nói đúng hơn là lợi dụng cánh nam giới), xí xóa đi cái sai của nhiều chị em khiến tôi phải lên tiếng. Thời gian những năm gần đây, nổi lên phong trào đòi bình đẳng giới, phong trào nữ quyền. Đồng ý là trong một số trường hợp, hoàn cảnh nhất định, nữ giới có phần lép vế hơn so với nam giới. Nhưng đó không phải là cái cớ để nhiều chị em biện hộ, và làm lố.

Đi ngoài đường, chúng ta ắt hẳn né xa hoặc luôn cảnh giác trước chị em đi xe máy, nhất là đội ngũ mệnh danh "ninja lead". "Ninja lead" bấm xi nhan trái, tức là quẹo phải", "phụ nữ lái ôtô mà cần gạt nước hoạt động khi trời không mưa, tức là sắp đột ngột rẽ, chỉ có điều không biết bên nào"... là những nét cẩu thả, không tôn trọng luật lệ giao thông. Nhưng người ta vô tình hay cố ý xí xóa để "dễ thương hóa" rồi chấp nhận nó. Chẳng ai chịu làm căng với chị em sai quấy đó cả. Dù có nóng mặt, tức giận vì bị tạt đầu suýt té xe cỡ nào chăng nữa, chẳng ai lại đuổi theo một cô gái để đôi co hay giảng đạo. Nếu ai to tiếng sẽ bị nói là "đàn bà", "tính nết kỳ cục, đi đôi co với phụ nữ".

Khi ở công sở, nhiều việc chị em hoàn toàn có thể đảm nhiệm và làm lấy, nhưng cứ đẩy cho các nam đồng nghiệp với lý do "đàn ông mà, làm đi".

Khi kết hôn, một số phụ nữ lại có tư tưởng hỏi vặn "tại sao phải biết nấu ăn, tại sao phụ nữ phải nội trợ".

Xin thưa, chuyện giao thông, đi xe ngoài đường cần tập trung đầu óc, tỉnh táo và vững vàng tay lái. Điều đó không chỉ giữ an toàn cho người khác mà còn cho chính bản thân các chị. Tạt đầu xe máy khác thì được. Nhưng tạt đầu ôtô, xe tải nhỡ có chuyện gì thì hối hận chẳng kịp đâu. Cẩn thận không bao giờ thừa, đến khi nhiều vụ tai nạn phụ nữ lái ôtô vướng giày cao gót tông người hàng loạt xảy ra, thì các chị giãy nãy lên "tại sao nói xấu phụ nữ như thế"?

Trên xe buýt, ghế ưu tiên chỉ nhường cho người già, người khuyết tật và phụ nữ mang thai. Có nghĩa là phụ nữ không mang khai, không khuyết tật và không phải người già nghiễm nhiên được xem là người bình thường và không được nhường ghế. Vì thế, các chị không nên lấy cái "yếu đuối" là đặc tính chung của phụ nữ về tinh thần để xét nét các anh trai không nhường ghế, hoặc không phụ giúp những việc mà khả năng các chị hoàn toàn có thể làm được.

Khi kết hôn, về mặt văn hóa, người Việt vẫn xem đàn ông là trụ cột gia đình. Chính nhà gái trước khi gả con cũng xem chân, xem tay xem gia thế chàng rể đó sao? Vậy nên, cái áp lực của đàn ông khi lập gia đình có khi còn hơn phụ nữ nhiều. Đó là áp lực kiếm tiền, duy trì kinh tế gia đình. Bởi một hộ khá hay nghèo, người ta đều nhìn vào đàn ông rồi kết án hay khen ngợi chứ ít ai nói "nhà đó nghèo vì bà vợ không biết làm ra tiền" cả.

Việc nhận thức và có những hành động về bình đẳng giới, để chị em phụ nữ không phải chịu những ông chồng vũ phu bạo ngược, đánh đập là điều đúng đắn và cần thiết. Vì nó làm cho xã hội tốt đẹp lên. Thế nhưng, khi một bộ phận chị em không hiểu đúng bản chất của nữ quyền, rồi vin vào câu thần chú đó làm làm lố thì sẽ phản tác dụng mà thôi.

Thái Nguyễn

