LĐBĐ Malaysia: 'Sẽ kháng cáo đến cùng án phạt của FIFA'

MalaysiaLĐBĐ Malaysia (FAM) khẳng định làm việc minh bạch và sẽ sử dụng mọi thủ tục pháp lý sau khi bị FIFA phạt nặng vì 7 cầu thủ vi phạm tư cách thi đấu.

"FAM sẽ kháng cáo quyết định, đồng thời sử dụng tất cả các kênh và thủ tục pháp lý hiện có để bảo vệ quyền lợi cho cầu thủ cũng như ĐTQG Malaysia", thông báo ngày 26/9 của FAM có đoạn.

LĐBĐ Malaysia khẳng định "làm việc một cách thiện chí và minh bạch" trong suốt quá trình đăng ký cầu thủ mang dòng máu lai. Họ đã xử lý tất cả tài liệu liên quan kỹ lưỡng theo hướng dẫn của FIFA. Sau đó, FIFA xem xét các giấy tờ rồi xác nhận chính thức rằng 7 cầu thủ diện này đủ điều kiện thi đấu cho ĐTQG Malaysia.

FAM cũng nhấn mạnh luôn làm việc nghiêm túc, tuân thủ quy tắc quốc tế, cũng như sự toàn vẹn của bóng đá nước nhà. "Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Malaysia và các bên liên quan để đảm bảo quá trình thực hiện được minh bạch, công bằng và trên tinh thần thể thao", thông báo cho biết thêm.

Jon Irazabal (số 5), Facundo Garces (3), Rodrigo Holgado (19), Joao Figueireido (14) và Hector Hevel (13) trong đội hình xuất phát Malaysia ở trận thắng Việt Nam 4-0 tại lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. Ảnh: Mainstand

FIFA ra án phạt vào lúc 22h ngày 26/9, giờ Kuala Lumpur. Theo đó, FAM bị phạt tiền 350.000 franc Thụy Sĩ. Mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ, cùng án cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng, kể từ ngày ra quyết định.

7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Jon Irazabal (gốc Tây Ban Nha), Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca (Argentina), Joao Figueireido (Brazil) và Hector Hevel (Hà Lan). Malaysia đã nhập tịch cho nhóm cầu thủ này nhờ dòng máu lai từ thời ông, bà.

Cả 7 cầu thủ trên đều thi đấu ở vòng loại cuối Asian Cup 2027. Hevel và Palmero ra mắt trong trận thắng Nepal 2-0 ở lượt ra quân bảng F hồi tháng 3. Đến tháng 6, 5 cái tên còn lại thi đấu trong trận thắng Việt Nam 4-0.

Sau hai trận đấu trên, FIFA nhận được đơn khiếu nại đề nghị kiểm tra tư cách thi đấu nhóm cầu thủ. Trong tuyên bố tối 26/9, FIFA xác định FAM đã sử dụng tài liệu giả mạo để có thể đưa cầu thủ vào sân thi đấu. FAM có quyền kháng cáo lên Ủy ban khiếu nại FIFA. FAM cũng có 10 ngày để yêu cầu một quyết định có lý do đầy đủ, và nếu được yêu cầu sẽ được đăng tải lên trang tin của Ủy ban kỷ luật FIFA.

FAM hiện được quản lý bởi Quyền chủ tịch Mohd Haji Mahadi. Trước đó, chủ tịch Joehari Ayub đã nộp đơn xin từ chức vào ngày 22/8, tức chưa đầy 6 tháng sau khi nhận việc. Nguyên nhân chính được cho là vấn đề sức khỏe.

Án phạt từ FIFA khiến Malaysia chịu ảnh hưởng trực tiếp ở vòng loại cuối Asian Cup 2027, nếu kháng cáo bất thành. Án phạt nặng nhất mà họ phải nhận là bị loại khỏi giải đấu. Một phương án khác có thể xảy ra là xử thua 0-3 hai trận gặp Nepal và Việt Nam do sử dụng cầu thủ vi phạm.

Ngoài ra, FAM cũng có thể chịu những án phạt bổ sung như cấm thi đấu quốc tế có thời hạn, cấm nhập tịch cầu thủ...

Hiếu Lương