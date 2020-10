Nhật từ chối tham gia 'Mạng lưới sạch' của Mỹ

Nhật Bản cho biết sẽ không tham gia kế hoạch Clean Networks của Mỹ trong việc loại các công ty Trung Quốc khỏi mạng viễn thông.

Theo Reuters, phía Nhật Bản khẳng định sẽ tự thực hiện những bước đi riêng để xử lý các lo ngại về vấn đề an ninh, nhưng cũng sẽ hợp tác với Mỹ.

Từ tháng 8, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố bản cập nhật của kế hoạch "Mạng lưới sạch", nhằm vào các công ty viễn thông, ứng dụng di động và dịch vụ điện toán đám mây của Trung Quốc với lý do "gây rủi ro bảo mật". Mỹ đang thúc ép các nước đồng minh ra lệnh cấm Huawei và các công ty Trung Quốc khác tham gia triển khai mạng di động 5G vì lý do an ninh.

Theo báo Yomiuri của Nhật, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đề cập đến "Mạng lưới sạch" khi gặp Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi tại Tokyo đầu tháng này. Tuy nhiên, Nhật khẳng định Tokyo không tham gia một chương trình mà trong đó loại trừ một quốc gia cụ thể. Tuy nhiên, họ sẽ xem xét nếu có bất cứ thay đổi nào trong kế hoạch của Mỹ.

Trong cuộc đối thoại kinh tế chiến lược Mỹ - Hàn ngày 14/10, khi được Mỹ nhắc tới sáng kiến "Mạng lưới sạch", các quan chức Hàn Quốc cũng khẳng định việc sử dụng thiết bị và công nghệ nào là lựa chọn của mỗi nhà khai thác viễn thông và chính phủ Hàn Quốc không can thiệp vào quyết định của các công ty tư nhân.

Mỹ đang sử dụng ảnh hưởng toàn cầu của mình để thuyết phục các quốc gia khác loại Huawei khỏi dự án triển khai 5G. Ảnh: Reuters.

Ngày 16/10, Hiệp hội Viễn thông cạnh tranh châu Âu ECTA đưa ra cảnh báo về những hậu quả có thể xảy ra đối với lợi ích của người tiêu dùng và doanh nghiệp khi loại bỏ các nhà cung cấp Trung Quốc khỏi việc triển khai 5G. Hiệp hội này cho rằng quyết định loại trừ Huawei và ZTE phải "dựa trên các dữ kiện có cơ sở, đánh giá khách quan về các rủi ro và có các biện pháp giảm thiểu tương xứng".

ECTA cho rằng, việc giảm số lượng nhà cung cấp 5G trên thế giới từ 5 xuống còn 3 (Ericsson, Nokia và Samsung) sẽ gây ảnh hưởng đến lĩnh vực viễn thông như tăng chi phí, tác động tiêu cực đến hiệu suất, trì hoãn việc triển khai mạng 5G và hạn chế tiềm năng đổi mới.

Tuần trước, hai mạng viễn thông Orange Belgium và Proximus của Bỉ đã loại Huawei và chọn Nokia làm nhà cung cấp thiết bị mạng 5G. Quyết định này được đưa ra sau nhiều tháng Mỹ gây áp lực ngoại giao, cáo buộc Trung Quốc có thể sử dụng thiết bị của Huawei vào mục đích gián điệp. Giữa tháng 7, trước sức ép của Mỹ, Anh cũng ra quyết định loại thiết bị Huawei khỏi hệ thống viễn thông dù có thể sẽ thiệt hại hàng tỷ USD thời gian tới. Trong khi đó, Huawei nhiều lần phủ nhận mối quan hệ của họ với chính phủ Trung Quốc.

Châu An