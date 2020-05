Trump: Mỹ sẽ hành động với Trung Quốc trong tuần này

Trump cảnh báo ông đang chuẩn bị hành động chống lại Trung Quốc tuần này vì dự luật an ninh Hong Kong, song không nêu chi tiết.

"Chúng tôi đang tiến hành một số thứ. Tôi nghĩ mọi người sẽ thấy nó rất hay ho, nhưng tôi sẽ không nói về điều đó hôm nay", Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên tại Nhà Trắng khi được hỏi liệu ông có áp lệnh trừng phạt với Trung Quốc về hành động của họ với Hong Kong.

"Đó là việc mọi người sẽ nghe trước cuối tuần này. Tôi nghĩ nó rất mạnh mẽ", Trump trả lời câu hỏi thứ hai. Tổng thống Mỹ tuần trước cảnh báo sẽ "phản ứng cứng rắn" nếu Trung Quốc ban hành luật an ninh Hong Kong.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 26/5. Ảnh: Reuters.

Người phát ngôn Nhà Trắng Kayleigh McEnany trước đó cho biết Tổng thống không hài lòng về dự luật an ninh Hong Kong và cho rằng "thật khó để xem Hong Kong vẫn là một trung tâm tài chính nếu Trung Quốc tiếp quản thành phố này".

Dự luật an ninh Hong Kong được đệ trình lên quốc hội Trung Quốc hôm 22/5, trong đó cấm các hoạt động ly khai, lật đổ, cũng như sự can thiệp của nước ngoài và khủng bố trong thành phố. Bắc Kinh khẳng định dự luật trên thực tế củng cố nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ", phục vụ lợi ích và hỗ trợ Hong Kong phát triển. Trưởng Đặc khu Hong Kong Carrie Lam tuyên bố dự luật an ninh không ảnh hưởng đến quyền, tự do, tính độc lập tư pháp của đặc khu và bà sẽ "hợp tác hoàn toàn" với quốc hội Trung Quốc để hoàn thành dự luật.

Tuy nhiên, quan chức Mỹ cho rằng luật an ninh khi được ban hành sẽ chấm dứt quyền tự trị của Hong Kong và gây hại cho cả nền kinh tế của Hong Kong và Trung Quốc đại lục. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ cuối tuần trước cảnh báo Mỹ sẽ áp lệnh trừng phạt với cả Trung Quốc đại lục và Hong Kong nếu dự luật được ban hành.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó cáo buộc Mỹ đang tìm cách gây tổn hại tới an ninh quốc gia nước này trong vấn đề Hong Kong, tuyên bố nước này sẽ có biện pháp đáp trả.

Hàng nghìn người Hong Kong hôm 24/5 xuống đường biểu tình để phản đối dự luật. Cảnh sát sử dụng hơi cay, vòi rồng để giải tán đám đông. Cảnh sát Hong Kong hôm qua cảnh báo sẽ không dung thứ hoạt động gây gián đoạn trật tự công cộng sau khi các nhà hoạt động kêu gọi biểu tình vào hôm nay, ngày Hội đồng Lập pháp Hong Kong thảo luận về dự luật an ninh.

Huyền Lê (Theo Reuters)