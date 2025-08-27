Nhật Bản có thể cấm quyền Anh

Nhật BảnMôn boxing ở xứ mặt trời mọc có thể bị cấm hoạt động nếu không cải thiện mạnh mẽ vấn đề an toàn, sau vụ hai võ sĩ trẻ liên tiếp qua đời sau cùng một sự kiện.

Việc Shigetoshi Kotari (hạng siêu lông) và Hiromasa Urakawa (hạng nhẹ) tử vong vì chấn thương não chỉ vài ngày sau khi thi đấu trong cùng một sự kiện hôm 2/8 vẫn gây nhiều tranh cãi ở Nhật Bản.

Điều này khiến Liên đoàn boxing Nhật Bản (JBC) phải mở cuộc điều tra và xem xét những biện pháp chưa từng có tiền lệ để siết chặt an toàn. "Nếu chúng ta không cải thiện mọi thứ, môn thể thao này sẽ không thể tiếp tục", Tổng thư ký JBC Tsuyoshi Yasukochi nói với AFP. "Nếu những người liên quan không thể thay đổi, chúng ta sẽ phải dừng lại. Tôi hiểu rằng chúng ta đang ở thời khắc mà một môn thể thao đã tồn tại 100 năm có thể biến mất. Tôi nghĩ mọi người đều làm việc hàng ngày với tâm thế đó".

Cái chết của Shigetoshi Kotari (phải) và Hiromasa Urakawa gây chấn động quyền Anh Nhật Bản. Ảnh: Boxing Daily

Tại nhà thi đấu Korakuen Hall, Tokyo cách đây gần một tháng, Kotari gục ngã sau khi thi đấu đủ 12 hiệp với Yamato Hata ở trận tranh đai Oriental & Pacific Boxing Federation (OPBF). Anh vẫn có thể tự rời võ đài, nhưng mệt mỏi và khó chịu. Ít ngày sau, võ sĩ này qua đời sau ca phẫu thuật não khẩn cấp để xử lý tụ máu dưới màng cứng - tình trạng máu tụ giữa hộp sọ và não. Urakawa thì chấn thương não sau khi thượng đài 8 hiệp với Yoji Saito. Thông báo về cái chết của anh được đưa ra chỉ hơn 24 tiếng sau khi Kotari qua đời.

JBC đã cam kết cân nhắc các biện pháp mới nhằm gia tăng an toàn, trong đó có việc xét nghiệm nước tiểu để đo mức độ mất nước và áp dụng quy định nghiêm ngặt hơn với việc giảm cân cấp tốc trước trận. Theo Hiệp hội quyền Anh Thế giới (WBA), mất nước do ép cân nhanh khiến não bộ dễ bị tổn thương, làm tăng nguy cơ chảy máu não.

Ông Yasukochi cho biết liên đoàn kỳ vọng sẽ công bố kế hoạch cụ thể trong tháng 9 và nhấn mạnh: "Mọi người đều cảm thấy một sự cấp bách rõ rệt. Khi một người chết, đó là điều có tác động rất lớn. Nếu bạn không cảm thấy điều đó, bạn không đủ tư cách để tham gia vào quyền Anh".

Quyền Anh Nhật Bản vốn chưa kịp nguôi ngoai sau cái chết của võ sĩ Kazuki Anaguchi hồi tháng 12/2023. Tháng 5 năm nay, nhà vô địch thế giới Ginjiro Shigeoka cũng phải phẫu thuật não sau khi gục ngã tại Osaka và hiện vẫn hôn mê, dù qua cơn nguy kịch. Chỉ tuần trước, một võ sĩ nghiệp dư khác lại rơi vào tình trạng bất tỉnh sau buổi tập và chưa hồi phục sau ca mổ não.

Yasukochi khẳng định quyền Anh Nhật Bản đang đứng trước một ngã rẽ. Ông nói: "Một số người có thể nói rằng đây là môn thể thao vốn có nguy cơ xảy ra tai nạn, nhưng chúng tôi không thể nghĩ như vậy. Những bi kịch liên tục xảy ra và chúng tôi không thể coi đó chỉ là sự trùng hợp. Chúng tôi cần điều tra nguyên nhân và xử lý hậu quả".

Hồng Duy (theo South China Morning Post)