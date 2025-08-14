Nhật Bản siết quy định ép cân trong môn quyền Anh

Nhật BảnGiới chức quyền Anh Nhật Bản sẽ áp dụng các biện pháp an toàn nghiêm ngặt hơn sau khi hai võ sĩ tử vong trong cùng một sự kiện.

Đại diện Ủy ban Quyền anh Nhật Bản (JBC) cho biết, các thay đổi sẽ bao gồm xét nghiệm nước tiểu trước trận, siết chặt quy định về giảm cân nhanh và nâng cấp dịch vụ y tế bên cạnh võ đài.

Cụ thể, võ sĩ tăng quá 10% trọng lượng cơ thể từ sau cân đến ngày thi đấu sẽ buộc phải lên hạng cân cao hơn ở trận kế tiếp. Xe cứu thương cũng sẽ được bố trí ngay tại nhà thi đấu, kết nối trực tiếp với bệnh viện có khả năng phẫu thuật khẩn cấp cho chấn thương não và các ca chấn thương nặng khác. Trước đây, quy định này chỉ áp dụng với các trận tranh đai thế giới, không bắt buộc ở các trận khác.

Cái chết của Shigetoshi Kotari (phải) và Hiromasa Urakawa gây chấn động quyền Anh Nhật Bản. Ảnh: Boxing Daily

Cơ quan quản lý buộc phải xem xét lại toàn bộ quy trình an toàn sau khi Shigetoshi Kotari (hạng siêu lông) và Hiromasa Urakawa (hạng nhẹ) tử vong vì chấn thương não chỉ vài ngày sau khi thi đấu trong cùng một sự kiện tại nhà thi đấu Korakuen Hall, Tokyo, hôm 2/8.

Kotari gục ngã sau khi thi đấu đủ 12 hiệp với Yamato Hata ở trận tranh đai Oriental & Pacific Boxing Federation (OPBF). Anh vẫn có thể tự rời võ đài, nhưng mệt mỏi và khó chịu. Ít ngày sau, võ sĩ này qua đời sau ca phẫu thuật não khẩn cấp để xử lý tụ máu dưới màng cứng - tình trạng máu tụ giữa hộp sọ và não.

Urakawa thì chấn thương não sau khi thượng đài 8 hiệp với Yoji Saito. Thông báo về cái chết của anh được đưa ra chỉ hơn 24 giờ sau khi Kotari qua đời.

Cả hai đều 28 tuổi và còn cả sự nghiệp dài phía trước. Urakawa mới đánh 14 trận, còn Kotari thi đấu 12 trận nhà nghề. Nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của hai võ sĩ chưa được xác định, nhưng giới chuyên môn ngày càng lo ngại về tác động của việc giảm cân cấp tốc, vốn thường được các võ sĩ sử dụng để "ép cân". Các chuyên gia cho rằng cách này khiến não dễ bị tổn thương và chảy máu hơn.

"Giới chức đã quyết định thực hiện mọi biện pháp có thể để cái chết của hai võ sĩ này không trở nên vô nghĩa", ông Tsuyoshi Yasukochi, Tổng thư ký JBC, nói.

Chủ tịch Hiệp hội Quyền Anh chuyên nghiệp Nhật Bản Shoji Kobayashi gọi sự ra đi của hai võ sĩ là "thực sự đáng tiếc" và cho biết sẽ bổ sung quy định về thời điểm võ sĩ phải ngừng tập đối kháng trước khi thi đấu chính thức.

Cái chết của Kotari và Urakawa càng gia tăng áp lực buộc giới quyền Anh Nhật Bản phải bảo vệ tốt hơn sức khỏe các võ sĩ sau nhiều sự cố nghiêm trọng trong 2 năm qua.

Kazuki Anaguchi được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu rồi qua đời ở tuổi 23.

Đầu năm 2024, võ sĩ hạng gà Kazuki Anaguchi qua đời ở tuổi 23 vì tụ máu dưới màng cứng sau khi bị đánh ngã 4 lần trong một trận đấu cách đó vài tuần.

Tháng 5/2025, Ginjiro Shigeoka được đưa ra khỏi võ đài bằng cáng và phải phẫu thuật não khẩn cấp sau khi gục ngã ở cuối trận đấu tại Osaka. Anh được điều trị bằng phương pháp mổ mở hộp sọ (craniotomy) và buộc phải giải nghệ theo quy định của JBC.

Một số võ sĩ Nhật Bản bày tỏ lo ngại các sự cố gần đây sẽ làm dấy lên làn sóng chỉ trích quyền Anh. "Những vụ việc này liên quan đến các võ sĩ đẳng cấp cao, nên chúng tôi có thể đối mặt với ý kiến cho rằng quyền Anh nên bị cấm", Toshiharu Kayama - cựu vô địch hạng bán trung Nhật Bản, hiện điều hành một phòng tập ở Tokyo - cho biết.

Vài tháng trước, làng quyền Anh thế giới cũng rúng động với vụ võ sĩ Ireland John Cooney, 28 tuổi, qua đời vì chấn thương não một tuần sau khi thất bại trong trận bảo vệ đai Celtic hạng siêu lông ở Belfast.

Hồng Duy (theo The Guardian)