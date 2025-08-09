Võ sĩ boxing qua đời 6 ngày sau khi thượng đài

Nhật BảnVõ sĩ người Nhật Bản Shigetoshi Kotari qua đời hôm 8/8 vì chấn thương não ở trận đấu trước đó 6 ngày.

Ngày 2/8, Kotari chạm trán Yamato Hata để tranh đai hạng siêu lông (dưới 59kg) của Liên đoàn boxing Phương Đông và Thái Bình Dương (OPBF) tại Tokyo, Nhật Bản. Trận đấu kết thúc sau 12 hiệp với tỷ số hòa. Sau đó, Kotari cảm thấy mệt mỏi và ngã gục trong phòng nghỉ.

Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ phát hiện võ sĩ sinh năm 1997 bị xuất huyết não đe dọa tính mạng, phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp mở hộp sọ. Với ca phẫu thuật này, Kotari buộc phải giải nghệ theo luật của Liên đoàn Boxing Nhật Bản (JBC).

Shigetoshi Kotari (trái) đấu với Yamato Hata ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 2/8/2025 để tranh đai OPBF hạng siêu lông. Ảnh: Naoki Fukuda

Ngày 4/8. JBC thông báo Kotari cùng một võ sĩ khác là Hirosama Urakawa đều phải tiến hành phẫu thuật mở hộp sọ. Cả hai đang được theo dõi sát sao. Tuy nhiên, bốn ngày sau, JBC thông báo Kotari không thể qua khỏi.

"Yên nghỉ nhé, Shigetoshi Kotari", bài viết của Tổ chức Boxing Thế giới (WBO) có đoạn. "Thế giới quyền Anh thương tiếc trước sự ra đi bi thảm của võ sĩ. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình anh, đội tuyển và toàn thể cộng đồng quyền Anh Nhật Bản".

Kotari là võ sĩ boxing hạng siêu lông nổi tiếng của Nhật Bản. Sau 12 trận, anh thắng 8, hòa hai và thua hai.

Võ sĩ boxing Nhật Bản Shigetoshi Kotari qua đời ở tuổi 28. Ảnh: WBO

Sau bi kịch này, OPBF đã tiến hành thay đổi luật lệ. Theo đó, các trận tranh đai sẽ giảm xuống còn 10 hiệp. OPBF cho rằng đây là một biện pháp để có thêm thời gian ngăn chặn những chấn thương tương tự Kotari.

Những cái chết do tổn thương não không phải điều hiếm thấy trong boxing - môn thể thao đối kháng toàn diện. Năm 2019, võ sĩ Mỹ Patrick Day bị đánh bất tỉnh trong hiệp thứ 10 trận đấu tại Chicago và chấn thương sọ não. Day rơi vào trạng thái hôn mê sau cuộc phẫu thuật não và không bao giờ tỉnh lại.

Đối thủ của Day, Charles Conwell, hối hận trong bức thư ngỏ gửi Day khi anh hôn mê. "Tôi không thể ngừng suy nghĩ về điều đó. Tôi đã cầu nguyện cho bạn rất nhiều và rơi rất nhiều nước mắt vì tôi thậm chí không thể tưởng tượng được gia đình và bạn bè của tôi sẽ cảm thấy thế nào", Conwell viết.

Đầu năm 2019, Liên đoàn Boxing Nga thông báo Maxim Dadashev qua đời vì chấn thương trong trận đấu ở Oxon Hill, Maryland. HLV Buddy McGirt đã yêu cầu trọng tài dừng trận đấu khi Dadashev phải chịu nhiều đòn liên tiếp. Theo AP, Dadashev phải nhập viện tại Trung tâm Bệnh viện UM Prince George trong tình trạng sưng não và không qua khỏi.

Theo một nghiên cứu của Liên đoàn Boxing thế giới (WBA), khoảng 40% võ sĩ bị chấn thương não mãn tính (CTE). Các triệu chứng có thể gồm suy giảm nhận thức, thay đổi hành vi hay gặp vấn đề về vận động.

