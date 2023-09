Nhật bác cáo buộc của Trung Quốc về nước thải Fukushima

Nhật bác bỏ chỉ trích của Trung Quốc rằng nước thải từ nhà máy Fukushima gây thiệt hại khó lường, nhấn mạnh kết luận của IAEA về mức độ an toàn.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản hôm 1/9 nói rằng tuyên bố về mức độ an toàn của nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima được đăng trên website của đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo chứa nội dung "không dựa trên sự thật hay cơ sở khoa học", đi ngược lại quan điểm của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA).

"Phủ nhận uy tín và thẩm quyền của IAEA là phủ nhận ngay chính tiêu chuẩn an toàn của Trung Quốc, vốn dựa trên tiêu chí của IAEA", bộ này cho hay.

Theo bài đăng trên trang web của sứ quán Trung Quốc ngày 28/8, việc Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) xả nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima ra Thái Bình Dương có thể gây ra thiệt hại không lường trước được cho môi trường biển và cơ thể con người.

Bài đăng cũng cho rằng không thể đánh giá mức độ an toàn của nước chỉ dựa trên dữ liệu do Nhật Bản cung cấp và quá trình giám sát là thiếu minh bạch nếu không có sự tham gia của nước thứ ba.

Bảng thông báo "Dừng bán toàn bộ sản phẩm cá nhập khẩu từ Nhật Bản" tại một nhà hàng đồ Nhật ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 27/8. Ảnh: AFP

Theo Bộ Ngoại giao Nhật, tác động của việc xả nước thải Fukushima đối với con người và môi trường là không đáng kể và IAEA đã nêu rõ điều đó trong báo cáo toàn diện công bố vào tháng 7.

Ngoài ra, việc giám sát nước thải của chính phủ Nhật Bản và TEPCO tuân thủ tiêu chuẩn của IAEA và có sự tham gia của một số tổ chức nghiên cứu, phân tích từ nước thứ ba được IAEA lựa chọn.

TEPCO bắt đầu xả nước đã qua xử lý, vẫn còn chứa tritium, ra biển vào ngày 24/8. TEPCO cho biết họ đã pha loãng nước để giảm nồng độ chất phóng xạ xuống dưới mức giới hạn an toàn trước khi thải ra biển.

Tokyo và IAEA khẳng định kế hoạch xả thải an toàn và nồng độ tritium trong nước thải không gây hại cho con người, song động thái này vấp phải sự phản đối quyết liệt từ Trung Quốc. Bắc Kinh đã dừng nhập khẩu toàn bộ sản phẩm thủy hải sản có nguồn gốc từ Nhật Bản với lý do "ngăn chặn rủi ro an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng Trung Quốc và đảm bảo an toàn cho thực phẩm nhập khẩu".

Huyền Lê (Theo Japan Times)