Trò lừa đảo 'nộp 750 nghìn nhập học đại học'

Chiều hôm qua, con tôi bỗng dưng nhắn tin nói cháu 'trúng tuyển' thêm một trường đại học nữa và bị yêu cầu nộp lệ phí nhập học 750.000 đồng.

Nhưng rồi chợt cháu ngỡ ngàng: "Ơ, nhưng mà con có đăng ký nguyện vọng vào trường này đâu nhỉ?".

Tôi hỏi thì mới biết cháu nhận được tin nhắn SMS gửi vào điện thoại. Nội dung tin nhắn có cả đường link, địa chỉ và thậm chí cả số điện thoại của một trường đại học.

Tuy nhiên, khi tôi tra địa chỉ và số điện thoại thì hiện ra một website khác, có ghi Chương trình đào tạo chuyên gia chuẩn Quốc tế và có cả họ tên cùng số điện thoại của con tôi trên trang. Trong khi website chính thức của trường đại học đó thì khác với đường link trong tin nhắn.

Trở lại việc con tôi nhận được thông báo, tôi tự hỏi vì sao mà website mạo danh trường đại học lại biết được thông tin và số điện thoại của cháu. Đặt tình huống giả định: Nếu cháu đăng kí nguyện vọng vào trường thì có thể cháu sẽ nhầm lẫn mà đăng ký nhập học và nộp tiền vào hệ thống mà họ hướng dẫn và sẽ bị lừa đảo.

Không chỉ con gái tôi, bản thân tôi cũng một số lần nhận được tin nhắn mời chào thông báo trúng tuyển vào các trường công lập trước khi các trường thông báo điểm chuẩn.

Là người cũng không đến mức mù thông tin trên web mà tôi còn phải mất nhiều thời gian để tìm đến các trang chính thức. Vậy, với những thí sinh chưa có kinh nghiệm tìm kiếm thông tin trên mạng hoặc chưa tìm hiểu kỹ, rất có thể bị lừa tiền hoặc bị lừa vào những trường dân lập đang cần tuyển sinh hay đăng kí nhập học vào những trường mà mình không muốn.

Thảo Hương