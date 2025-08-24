'Cú tát' trượt đại học mơ ước dù điểm thi 24,25

Khoảnh khắc biết điểm chuẩn đại học mình mơ ước lên tới 27,61, tôi chết lặng. Bao kỳ vọng, bao nỗ lực dường như trở nên vô nghĩa.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua đã khép lại, mang theo nhiều cảm xúc trái ngược. Với tôi, đó không chỉ là một kỳ thi quan trọng, mà còn là cánh cửa quyết định cho ước mơ nhiều năm ấp ủ. Thế nhưng, kết quả lại không như mong đợi.

Dù là học sinh giỏi ba năm liền, đạt điểm thi 24,25, tôi vẫn không thể chạm tới ngành học mình yêu thích – Truyền thông Marketing tại Đại học Kinh tế Quốc dân, khi điểm chuẩn ngành này lên tới 27,61. Khoảnh khắc nhìn thấy điểm chuẩn, tôi chết lặng. Bao kỳ vọng, bao nỗ lực dường như trở nên vô nghĩa. Tôi cảm thấy mình đã phụ lòng bản thân, phụ lòng cha mẹ.

Ngày hôm qua, tôi nhận tin đỗ vào Đại học Kinh tế Quốc dân, lẽ ra phải vui, nhưng trong niềm vui ấy lại xen lẫn tiếc nuối. Tôi đã trúng tuyển, nhưng không phải ngành mình mơ ước. Cảm giác ấy giống như cầm trên tay tấm vé vàng, nhưng lại mở ra một cánh cửa không phải dành cho mình.

Sau nhiều ngày bàn bạc với gia đình, tôi chỉ còn hai lựa chọn:

Một là học ngành Kinh doanh nông nghiệp, nơi tôi đã trúng tuyển, nhưng chưa từng nghĩ sẽ gắn bó. Tôi sợ mình không tìm thấy hứng thú, việc học trở thành gánh nặng.

Hai là dành thêm một năm để ôn thi lại, chấp nhận đứng ngoài cuộc chơi khi bạn bè bước vào giảng đường, đối diện áp lực và rủi ro có thể tiếp tục thất bại. Nhưng đây cũng là cơ hội duy nhất để tôi dốc toàn lực cho ước mơ.

>> 'Trời sập' khi tôi biết mình trượt đại học

Ở tuổi 18, chúng tôi mang trong mình nhiều kỳ vọng. Thất bại lần này là cú sốc lớn, nhưng cũng dạy tôi rằng: cuộc sống không phải lúc nào cũng đi đúng kế hoạch. Đôi khi, con đường vòng lại mở ra những cơ hội bất ngờ.

Tôi nhớ lời một người thầy: "Không có con đường nào là vô nghĩa, chỉ có cách ta đi trên nó thế nào mới quyết định giá trị của hành trình". Có thể ngành Kinh doanh nông nghiệp không phải lựa chọn trong mơ, nhưng trong bối cảnh đất nước chú trọng nông nghiệp hiện đại, biết đâu, nếu kiên trì, tôi có thể mở ra hướng đi bất ngờ. Còn nếu quyết tâm thi lại, tôi phải chuẩn bị tinh thần thật vững vàng, nỗ lực gấp đôi, gấp ba để không lặp lại sai lầm cũ.

Tôi viết những dòng này không chỉ để giãi bày, mà còn muốn gửi tới những bạn trẻ có cùng hoàn cảnh: thất vọng là điều không tránh khỏi, nhưng quan trọng là sau thất vọng ấy, ta đứng dậy thế nào. Con đường đại học không phải duy nhất, ngành học không định nghĩa số phận. Quan trọng là ta có thể kiên trì theo đuổi đam mê, hoặc linh hoạt tìm thấy đam mê mới từ những gì mình đang có.

Hôm nay, tôi chưa có câu trả lời cuối cùng. Nhưng tôi tin rằng, dù chọn con đường nào, tôi cũng sẽ đi bằng tất cả nỗ lực. Bởi thất bại không định nghĩa con người tôi, mà cách tôi đối diện với thất bại mới là điều quyết định.

Giang