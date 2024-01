Nhận thiệp cưới in mã QR, tôi không dự cũng chẳng gửi tiền mừng

Muốn đưa ra thông điệp 'không đi cũng nhớ gửi tiền mừng', đừng nên đổ cho 'công nghệ 4.0'.

"Tôi nghĩ rằng ứng dụng công nghệ vào các mặt đời sống cũng là xu thế, nhưng mọi thứ có chừng mực chứ đừng thái quá.

Ví dụ chuyện đưa thiệp mời cưới, phải gặp mặt trực tiếp để mời thì không còn cần thiết, hoàn toàn có thể gọi điện để mời, gọi trực tiếp hay qua ứng dụng đều được, nhưng nhất thiết phải giao tiếp trực tiếp bằng lời nói.

Sau đó rồi có thể gửi một cái thiệp online để mọi người không quên thời gian và địa điểm là trọn vẹn. Chứ chỉ gửi mỗi một cái thiệp kiểu như đi thả câu là không có thành ý.

Còn chuyện in mã QR, thì việc in mã treo trước cửa phòng cưới hay trên thùng phong bì thì cũng rất tiện, vì hiển nhiên ai đã tham dự đều phải đưa tiền, nên có mã thì thuận tiện cho những người đến đó mới ghi phong bì.

Còn việc in mã lên thiệp, thì như nhằm nhắc nhở quý vị không cần tham dự, chỉ cần gửi tiền vào tài khoản là đủ. Vì thực tế những người tham dự họ hoàn toàn không cần đến cái mã trên thiệp. Mã đó chỉ duy nhất cho ai không đến tham dự.

Đối với tôi, thiệp nào mà in mã QR tôi sẽ không tham dự, cũng không gửi tiền, mặc dù phần lớn việc thanh toán, mua bán hàng ngày tôi đều dùng thanh toán online

Và thật sự tôi mong rằng đám cưới nên tổ chức đơn giản, chỉ gia đình và bạn bè thân thiết, những người tham dự đều có quen biết nhau, đầm ấm như một bữa tiệc gia đình.

Chứ hiện nay nhiều đám cưới hàng trăm mâm, có khi đi ăn cỗ mà chả biết ai vào ai, ngồi vào bàn chỉ cắm mặt vào ăn vì chả biết người bên cạnh là ai nên chả có chuyện gì để nói".

Bạn đọc nickname Sông Đông êm đềm bày tỏ quan điểm về thiệp cưới online và thiệp cưới có in mã QR như trên, sau bài viết Website đám cưới, thiệp điện tử kèm QR code - tiện lợi 4.0 hay thất lễ?

Độc giả Tâm cho rằng việc in mã QR lên thiệp mời "rõ ràng là nhắc khéo khách phải đưa tiền. Đây giống như một hình thức kinh doanh đám cưới, đâu còn là việc mời người thân bạn bè đến chúc phúc, chung vui vào ngày trọng đại của mình.

Khách được mời không đến thì kệ, không gửi tiền mừng thì cũng nên hoan hỷ, chứ in cái QR Code thì rõ ràng đang gửi thông điệp ngầm 'anh không đến dự cũng phải gửi tiền nhé'".

Lấy câu mời in trên thiệp "sự hiện diện của bạn là niềm vinh hạnh cho gia đình", độc giả SGnews đặt vấn đề: "Nói là mong mọi người đến chung vui nhưng tại sao vẫn phải in mã QR lên thiệp? Phải chăng ý của họ là không đi thì đừng quên chuyển tiền, khách đi hay không không quan trọng nhưng tiền là phải có, 'thanh minh thanh nga' do công nghệ 4.0 chỉ là ngụy biện, nhìn mã QR là tôi hiểu ngay chủ ý là gì rồi".

