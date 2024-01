Website đám cưới, thiệp điện tử kèm QR code - tiện lợi 4.0 hay thất lễ?

Nhiều người nói về công nghệ 4.0 nhưng vẫn xét nét với thiệp điện tử, web đám cưới, thiệp có QR code.

Mới đây, một người cháu họ của tôi lấy chồng làm IT, hai cháu tự thiết kế một trang web lễ đám cưới, cập nhật tất cả thông tin lên đó, bao gồm chèn cả bản đồ đến nhà hàng ở quê, cách đặt vé xe, thông tin nhà xe... cho đám bạn ở thành phố đến dự.

Đám cưới cháu có gửi thiệp truyền thống, lẫn thiệp điện tử, kèm cả đường link dẫn đến trang web đám cưới của cháu.

Một số người nói hai vợ chồng đứa cháu tôi sáng tạo, còn một số người nói thất lễ, dù với bậc trưởng thượng, ba mẹ cháu có qua tận nhà mời và đưa thiệp truyền thống đang hoàng.

Chủ đề đám cưới luôn gây bàn tán bất tận. Nhiều người bàn luận bạn lâu năm, bạn bè xã giao mời cưới có nên đi, mừng bao nhiêu...? Tôi không bận tâm đến chuyện này, vì trước giờ tính tôi khá thoáng, ai mời cưới dù của họ hay con cháu họ, nếu sắp xếp được thời gian rảnh là tôi đi.

Trong khuôn khổ bài viết này, tôi chỉ muốn bàn đến chuyện mời cưới và thủ tục mừng cưới hiện nay cần phải làm sao cho đơn giản, tiện lợi và nhanh chóng.

Nhiều người nói thiệp cưới in sẵn QR code tài khoản ngân hàng là đang có ý nhắc khéo nhớ gửi tiền mừng. Tôi không nghĩ vậy, chắc lúc cô dâu chú rể chọn in chỉ suy nghĩ làm sao cho đơn giản, phù hợp. Còn chuyện người được mời có đi hay không, mừng cưới bằng cách nào, thì dù thiệp có in hay không in QR code cũng không sao can thiệp được.

Nhiều người nói về công nghệ 4.0, nhưng tại sao cô dâu chú rể áp dụng công nghệ lại khó chịu?

Từ mấy năm nay, tôi nhận được nhiều thiệp mời cưới bằng hình ảnh qua các ứng dụng nhắn tin, mạng xã hội. Tôi còn bảo với người mời, chỉ cần nhắn tin ngày tháng, địa điểm là được rồi, sẵn tiện tôi còn tick vào ô nhắc nhở của ứng dụng tin nhắn luôn, viết thiệp làm chi cho tốn kém, lãng phí?

Có lẽ do tính tôi thoáng, nhưng nhiều người lại khó chịu, xét nét với tấm thiệp mừng cưới?

Lĩnh Trần

