Nhan sắc của 'hoa khôi' cầm cờ cho Việt Nam ở SEA Games 33?

Thanh Thúy thi đấu ở vị trí phụ công, được xếp vào những VĐV phản xạ và phối hợp tấn công, block (chắn bóng) hàng đầu Việt Nam một thập kỷ qua.

Cô gái 30 tuổi nhiều lần được vinh danh "Phụ công xuất sắc” tại các giải trong nước và quốc tế.