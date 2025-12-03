VnExpress Thể thao

Sea Games 33

Thứ tư, 3/12/2025, 11:26 (GMT+7)

Nhan sắc của 'hoa khôi' cầm cờ cho Việt Nam ở SEA Games 33?

Bên cạnh bảng thành tích đồ sộ, phụ công Lê Thanh Thuý của đội tuyển bóng chuyền Việt Nam còn sở hữu sắc vóc đáng ngưỡng mộ.

Tại SEA Games 33, Việt Nam nằm ở bảng B với Indonesia, Myanmar và Malaysia. Còn bảng A gồm chủ nhà Thái Lan, đội đã 14 lần liên tiếp vô địch, Philippines và Singapore.

Đầu năm nay, Việt Nam từng đặt mục tiêu giành HC vàng. Nhưng do thiếu hụt nhân sự, đặc biệt là sự vắng mặt của chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền, đội tuyển phải điều chỉnh xuống thành HC bạc.

Đức Đồng

  Trở lại Thể thaoTrở lại Thể thao