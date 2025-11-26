U22 Việt Nam tập cường độ cao trước SEA Games 33

Thanh Nhàn cũng đánh giá cao các đối thủ Indonesia và Thái Lan, nhưng theo anh, đối thủ lớn nhất là chính là Việt Nam. "Chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua bản thân, để đạt mục tiêu cuối cùng", anh nói, và hy vọng CĐV sẽ đồng hành cùng đội tại SEA Games 33.