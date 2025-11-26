U22 Việt Nam tập cường độ cao trước SEA Games 33

Sau phần khởi động, các tuyển thủ nhanh chóng bước vào các bài tập kỹ - chiến thuật với cường độ cao.
Bên cạnh việc rèn các mảng miếng phối hợp, HLV Kim còn cho cầu thủ chia hai đội, đấu tập nhằm đánh giá phong độ từng vị trí và thử nghiệm phương án chiến thuật.
Không khí buổi tập khá thoải mái, rộn ràng tiếng cười.
Trước đó, các cầu thủ đã nhận được thông tin bảng B sẽ không thi đấu tại tỉnh Songkhla do lũ lụt, mà chuyển về Bangkok hoặc Chonburi.
Trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn cho biết: "Ai cũng phải cố gắng hết mức để HLV có thể chọn ra những cầu thủ tốt nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện, thi đấu hết khả năng".
Trung vệ Đinh Quang Kiệt đang cố gắng hòa nhập với các đàn anh trong lần đầu hội quân. Anh là cầu thủ nhỏ tuổi nhất (18 tuổi) nhưng cũng là người cao nhất (1,95 m) và nặng nhất (84 kg).
Ngày 1/12, HLV Kim sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ sang Thái Lan. Tại bảng B, Việt Nam lần lượt gặp Lào vào ngày 4/12 và Malaysia ngày 11/12.
Đức Đồng