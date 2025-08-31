Nhan sắc của bóng hồng phim 'Mưa đỏ'

Lê Hạ Anh góp mặt trong phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền - dự án gây chú ý với doanh thu hơn 300 tỷ đồng sau 10 ngày ra rạp. Trong phim, cô vào vai Hồng - người lái đò kiêm y tá gan dạ, liều mình chở bộ đội qua sông Thạch Hãn trong chiến tranh.

Khán giả nhận xét các phân cảnh của Hồng là "điểm sáng dịu dàng" giữa bối cảnh khốc liệt, đồng thời mang thông điệp về hình ảnh người phụ nữ hy sinh thầm lặng trong cuộc chiến giành hòa bình.