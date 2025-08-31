Nhan sắc của bóng hồng phim 'Mưa đỏ'

Lê Hạ Anh góp mặt trong phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền - dự án gây chú ý với doanh thu hơn 300 tỷ đồng sau 10 ngày ra rạp. Trong phim, cô vào vai Hồng - người lái đò kiêm y tá gan dạ, liều mình chở bộ đội qua sông Thạch Hãn trong chiến tranh.
Khán giả nhận xét các phân cảnh của Hồng là "điểm sáng dịu dàng" giữa bối cảnh khốc liệt, đồng thời mang thông điệp về hình ảnh người phụ nữ hy sinh thầm lặng trong cuộc chiến giành hòa bình.
Trailer Mưa đỏ. Video: Nhà sản xuất cung cấp
Tác phẩm do nhà văn Chu Lai viết kịch bản, đi theo diễn biến chiến dịch bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Phim ghi hình từ ngày 2/11/2024 và đóng máy ngày 21/1 năm nay, tổng số 81 ngày, trùng với thời gian lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam chiến đấu bảo vệ thành cổ năm 1972. Nhà văn gửi bản thảo cho Điện ảnh Quân đội Nhân dân từ năm 2012 nhưng đến năm 2023, hãng mới được phê duyệt dự án và có tiềm lực thực hiện phim.
Lê Hạ Anh thấy may mắn khi có cơ hội tham gia tác phẩm lịch sử, khác các thể loại từng đóng. Để vào vai, cô phải học cách lái đò nhiều tháng, dầm mưa nắng cùng êkíp trên phim trường.
Theo diễn viên, cảnh quay khó nhất với cô là khi Hồng đứng ôm ba lô của Cường cuối phim, vì phải khóc nhiều. Cô còn ngất xỉu khi thực hiện một cảnh dưới mưa suốt nhiều giờ.
Khi phim "gây sốt", hình ảnh đời thường của Lê Hạ Anh được fan chia sẻ trên nhiều diễn đàn.
Cô quê Gia Lai, tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP HCM. Lê Hạ Anh bén duyên hoạt động giải trí sau khi giành giải thưởng Ngôi sao thời trang 2011. Người đẹp từng vào chung kết Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012. Hạ Anh góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình lẫn điện ảnh như Cả một đời ân oán, Đánh cắp giấc mơ, Lưới trời, Lật mặt: 48h, Yêu đi, đừng sợ!, Kế hoạch hoàn hảo, Chiếc vòng ngọc bích, Mùa sậy trổ bông.
Hậu trường chụp ảnh thời trang của Hạ Anh hồi đầu năm.
Nhiều khán giả nhận xét cô có gương mặt sáng với đôi mắt tròn, sống mũi thẳng.
Người đẹp tạo dáng khi dự sự kiện hồi tháng 6 ở TP HCM.
Khác với hình ảnh sắc sảo trong các bộ ảnh thời trang hay vẻ đanh đá trên màn ảnh, Hạ Anh toát lên nét dịu dàng trong cuộc sống thường nhật.
Người đẹp theo đuổi phong cách tối giản với váy áo đơn sắc, gam màu dịu nhẹ.
Sơ mi dáng rộng, crop top phối quần ống rộng là những kiểu trang phục yêu thích của diễn viên.
Vẻ năng động theo phong cách thể thao của Lê Hạ Anh.
Cô thường phối váy áo với giày thể thao, túi hộp bản nhỏ.
Trong các chuyến du lịch, cô chọn trang phục thoải mái, trang điểm nhẹ, để tóc tự nhiên.
Hạ Anh "hack tuổi" khi mặc kiểu đầm yếm phối áo thun.
Phong cách nữ sinh của Lê Hạ Anh gồm chân váy xếp ly kết hợp áo thun, khăn lụa.
Về đời sống cá nhân, cô khá kín tiếng. Diễn viên tự nhận sống hướng nội, thích sự bình yên, ngại vướng scandal. Mỗi ngày, nếu không bận công việc, cô thích ở nhà đọc sách hoặc đi cà phê với bạn bè.
Hạ Anh có sở thích nhảy theo nhạc.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp