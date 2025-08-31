'Mưa đỏ' vượt 300 tỷ đồng sau 9 ngày

"Mưa đỏ" - tác phẩm về cuộc chiến thành cổ Quảng Trị - đạt 300 tỷ đồng sau 9 ngày, dự kiến vượt "Bộ tứ báo thủ" của Trấn Thành.

Sáng 31/8, phim đạt mốc doanh thu mới sau hơn một tuần ra rạp, tính cả suất sneakshow (chiếu sớm). Theo đơn vị phát hành Galaxy Studio, phim hiện thu hút gần ba triệu lượt khán giả. Hôm 30/8, doanh thu trong ngày của phim là hơn 42 tỷ đồng, gấp bảy lần Làm giàu với ma 2 - tác phẩm xếp thứ hai trong bảng xếp hạng.

Êkíp phim "Mưa đỏ" (hàng đầu) giao lưu với khán giả Hà Nội trong buổi cine-tour hôm 28/8. Ảnh: Thanh Huyền

Mưa đỏ liên tục được tăng suất chiếu, hiện đạt gần 5.000 suất trên toàn quốc mỗi ngày. Phim được dự đoán sớm vượt Bộ tứ báo thủ - Trấn Thành đạo diễn, doanh thu 332 tỷ đồng - để trở thành phim Việt ăn khách nhất từ đầu năm đến nay.

Ông Nguyễn Khánh Dương - sáng lập Box Office Vietnam, đơn vị quan sát phòng vé độc lập - cho rằng với sức bán vé hiện tại, phim có khả năng vượt thành tích của Lật mặt 7: Một điều ước (Lý Hải đạo diễn, 482 tỷ đồng), Mai (Trấn Thành đạo diễn, 551 tỷ đồng).

Poster phim "Mưa đỏ". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Phim ghi điểm cộng nhờ câu chuyện giàu cảm xúc, bối cảnh đầu tư. Êkíp từng khảo sát địa điểm ở hơn 10 tỉnh thành, trong đó có khu vực Đồng Mô và Sơn Tây, Hà Nội, để xây dựng phim trường. Họ lên phương án đào một khúc sông dài khoảng 500 m nhưng không khả thi do thời điểm ấy miền Bắc không đủ mưa, nước. Cuối cùng, đoàn quyết định xây dựng phim trường rộng 50 ha bên bờ sông Thạch Hãn, nơi diễn ra trận chiến bảo vệ thành cổ năm xưa.

Bối cảnh thành cổ được xây mới hoàn toàn, nhưng từng bị bão Yagi cuốn trôi một số phần. Đoàn phim phải xây dựng lại, khiến thời điểm bấm máy diễn ra muộn hơn so với dự kiến.

Khi nhập vai các chiến sĩ Tiểu đội 1, dàn diễn viên khổ luyện, giảm cân để phù hợp hình ảnh người lính thời "bữa đói bữa no". Diễn viên Phương Nam (vai đội trưởng Tạ) giảm đến 15 kg. Đình Khang (vai Tú) cũng giảm 11 kg, học bơi cấp tốc để đáp ứng vai diễn.

Phương Nam nhận được sự yêu mến từ khán giả sau vai đội trưởng Tạ. Ảnh: Thanh Huyền

Kịch bản đi theo diễn biến 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ. Nhân vật trung tâm - Cường (Đỗ Nhật Hoàng đóng) - sinh viên Nhạc viện, hào sảng, giỏi võ. Anh từ bỏ cơ hội du học để lên đường nhập ngũ. Trong những ngày chiến đấu ở Quảng Trị, Cường kề vai sát cánh bên tiểu đội, gồm Tạ - đội trưởng, Bình, Tú, Hải, Sen. Họ đến từ những vùng quê khác nhau, xuất thân, tính cách khác biệt nhưng cùng mục tiêu chiến đấu vì hòa bình.

"Còn gì đẹp hơn" - ca khúc lấy cảm hứng từ Mưa đỏ "Còn gì đẹp hơn" - ca khúc Nguyễn Hùng hát và sáng tác, lấy cảm hứng từ "Mưa đỏ". Video: Đoàn phim cung cấp

Càng về cuối, câu chuyện càng dữ dội, quân số tiểu đội 1 dần vơi đi sau mỗi trận càn. Đạo diễn quay trực diện hình ảnh người lính bị vùi trong đất, những bộ phận trên thân thể họ bị tách rời. Cảnh vượt sông trong phim cũng lấy nhiều nước mắt khán giả. Tác phẩm còn mở ra góc nhìn nhân văn về những người lính Việt Nam Cộng hòa. Họ cũng là những người cha, người chồng, người con, có thân nhân mong ngóng trở về.

Mai Nhật