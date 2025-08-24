Phim 'Mưa đỏ' vượt 100 tỷ đồng sau 3 ngày

"Mưa đỏ" - kể về cuộc chiến 81 ngày bảo vệ thành cổ Quảng Trị - là phim Việt đề tài chiến tranh vượt "100 tỷ đồng" nhanh nhất từ trước đến nay.

Tối 24/8, phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền lập cột mốc doanh thu. Hồi tháng 4, Địa đạo - phim về những người lính đất Củ Chi, Bùi Thạc Chuyên đạo diễn - mất gần một tuần để đạt mốc này.

Trailer chính thức phim 'Mưa đỏ' Trailer phim "Mưa đỏ". Video: Đoàn phim cung cấp

Sau ba ngày, phim đạt một triệu lượt khán giả, theo Box Office Vietnam - đơn vị quan sát phòng vé độc lập. Tính riêng ngày 24/8, phim thu về hơn 32 tỷ đồng, gấp sáu lần phim hoạt hình Nhật Bản Thanh gươm diệt quỷ (Demon Slayer) - tác phẩm xếp thứ hai trong bảng xếp hạng. Hiệu ứng truyền miệng tích cực giúp Mưa đỏ đạt hơn 4.600 suất chiếu mỗi ngày trên toàn quốc.

Sức "nóng" của Mưa đỏ khiến tên bộ phim trở thành từ khóa gây sốt ở nhiều nền tảng mạng xã hội. Trên TikTok, một số người xem đăng một số trích đoạn quay trong rạp, tiết lộ nhiều phân cảnh mấu chốt, số phận các nhân vật chính, thu hút hàng triệu lượt xem.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cho biết hạnh phúc khi phim được khán giả đón nhận, nhưng buồn trước vấn nạn quay lén tác phẩm, tung lên mạng xã hội. "Tôi xót xa không thể tả, bởi đó là công sức của cả êkíp chuẩn bị trong nhiều năm, cùng 81 ngày đêm đổ mồ hôi trên phim trường. Mong mọi người trân trọng đoàn phim, để chúng tôi có động lực cho những sản phẩm sau", chị nói.

Diễn viên Phương Nam gây ấn tượng với vai Tạ - người lính chân chất, bộc trực. Ảnh: Thanh Huyền

Phim do nhà văn Chu Lai viết kịch bản, lấy bối cảnh năm 1972, khi quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã giành được hoàn toàn tỉnh Quảng Trị - nơi có ranh giới chia cắt tạm thời hai miền Nam - Bắc. Bị mất căn cứ chiến lược và đứng trước nguy cơ mất tiếp tỉnh Thừa Thiên, Mỹ bổ sung khí tài để quân đội Việt Nam Cộng hòa phản công chiếm lại Quảng Trị, đặc biệt là khu thành cổ, nhằm ép ký hiệp ước có lợi cho họ.

Kịch bản đi theo diễn biến 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ. Nhân vật trung tâm - Cường (Đỗ Nhật Hoàng đóng) - sinh viên Nhạc viện, hào sảng, giỏi võ. Anh từ bỏ cơ hội du học để lên đường nhập ngũ. Trong những ngày chiến đấu ở Quảng Trị, Cường kề vai sát cánh bên tiểu đội, gồm Tạ - đội trưởng, Bình, Tú, Hải, Sen. Họ đến từ những vùng quê khác nhau, xuất thân, tính cách khác biệt nhưng cùng mục tiêu chiến đấu vì hòa bình.

Càng về cuối, câu chuyện càng dữ dội, quân số tiểu đội 1 dần vơi đi sau mỗi trận càn. Đạo diễn quay trực diện hình ảnh người lính bị vùi trong đất, những bộ phận trên thân thể họ bị tách rời. Cảnh vượt sông trong phim cũng lấy nhiều nước mắt khán giả. Tác phẩm còn mở ra góc nhìn nhân văn về những người lính Việt Nam Cộng hòa. Họ cũng là những người cha, người chồng, người con, có thân nhân mong ngóng trở về.

Phim ghi điểm với bối cảnh phim trường rộng 50 ha, được chăm chút kỹ lưỡng từng chi tiết. Dù vậy, tác phẩm còn một số điểm trừ như chuyện tình tay ba giữa Cường, Quang và Hồng còn mờ nhạt, một số câu thoại nặng tính tuyên truyền.

Mưa đỏ là phim Việt thứ 10 từ đầu đến nay vượt mốc trăm tỷ đồng. Trước đó, ngành phim rạp Việt bùng nổ với loạt phim chinh phục mức doanh thu này, gồm: Bộ tứ báo thủ (322 tỷ đồng), Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (249 tỷ đồng), Nhà gia tiên (243 tỷ đồng), Lật mặt 8: Vòng tay nắng (232 tỷ đồng), Nụ hôn bạc tỷ (212 tỷ đồng), Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (173 tỷ đồng), Mang mẹ đi bỏ (169 tỷ đồng), Quỷ nhập tràng (150 tỷ đồng).

"Còn gì đẹp hơn" - ca khúc lấy cảm hứng từ Mưa đỏ "Còn gì đẹp hơn" - ca khúc lấy cảm hứng từ phim "Mưa đỏ", Nguyễn Hùng hát và sáng tác. Video: Galaxy Studio

Mai Nhật