Nhan sắc cô gái xinh đẹp nhất thế giới 2025

Rosé, 29 tuổi, được tạp chí TC Candler bình chọn là gương mặt đẹp nhất thế giới 2025. Tiêu chí bình chọn dựa trên các yếu tố xinh đẹp, quyến rũ, thanh lịch, tự nhiên, sự độc đáo, triển vọng.
Đây là trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ. Danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" được thực hiện lần đầu năm 1990, trong khi danh sách dành cho sao nam ra mắt năm 2014.
Rosé, 29 tuổi, được tạp chí TC Candler bình chọn là gương mặt đẹp nhất thế giới 2025. Tiêu chí bình chọn dựa trên các yếu tố xinh đẹp, quyến rũ, thanh lịch, tự nhiên, sự độc đáo, triển vọng.
Đây là trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ. Danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" được thực hiện lần đầu năm 1990, trong khi danh sách dành cho sao nam ra mắt năm 2014.
Cô từng được Dazed Magazine khen là "người mẫu hoàn hảo" với chiều cao 1,68 m, nặng 46 kg, làn da sáng.
Rosé sinh năm 1997 tại New Zealand, có tên tiếng Hàn là Park Chaeyoung. Cô theo gia đình đến Australia năm tám tuổi. Năm 2012, cô ký hợp đồng với công ty YG sau buổi thử giọng, làm thực tập sinh trong bốn năm. Tháng 8/2016, ca sĩ ra mắt với vai trò là giọng ca chính nhóm Blackpink. Trước đây, cô nhiều lần có tên trong danh sách mỹ nhân của TC Candler.
Cô từng được Dazed Magazine khen là "người mẫu hoàn hảo" với chiều cao 1,68 m, nặng 46 kg, làn da sáng.
Rosé sinh năm 1997 tại New Zealand, có tên tiếng Hàn là Park Chaeyoung. Cô theo gia đình đến Australia năm tám tuổi. Năm 2012, cô ký hợp đồng với công ty YG sau buổi thử giọng, làm thực tập sinh trong bốn năm. Tháng 8/2016, ca sĩ ra mắt với vai trò là giọng ca chính nhóm Blackpink. Trước đây, cô nhiều lần có tên trong danh sách mỹ nhân của TC Candler.
Rose trong MV Toxic till the end. Video: YouTube/ Rosé
Cô thường xuyên tập pilates, bộ môn giúp tăng cơ. Trên Kpop Reporter, cô cho biết không ăn kiêng cực đoan, chỉ hạn chế ăn khuya để tránh tích mỡ. Cô chia nhỏ các bữa ăn trong ngày, ưu tiên rau xanh, trái cây và các nguồn protein tốt như cá hoặc thịt trắng, uống nhiều nước và trà xanh.
Cô thường xuyên tập pilates, bộ môn giúp tăng cơ. Trên Kpop Reporter, cô cho biết không ăn kiêng cực đoan, chỉ hạn chế ăn khuya để tránh tích mỡ. Cô chia nhỏ các bữa ăn trong ngày, ưu tiên rau xanh, trái cây và các nguồn protein tốt như cá hoặc thịt trắng, uống nhiều nước và trà xanh.
Nữ idol duy trì vòng eo dưới 60 cm. Trang phục biểu diễn của cô thường là váy ngắn, áo crop-top tôn dáng.
Nữ idol duy trì vòng eo dưới 60 cm. Trang phục biểu diễn của cô thường là váy ngắn, áo crop-top tôn dáng.
Kiểu tóc xoăn, búi hai bên của cô trong MV APT. từng tạo cơn sốt, được nhiều tiktoker học theo.
Giữa tháng 12 năm ngoái, Billboard công bố Rosé là Nghệ sĩ toàn cầu số một của năm, công nhận sức ảnh hưởng mang tầm quốc tế của cô cùng album đầu tay Rosie. Cô cũng là giọng ca Kpop đầu tiên nhận các đề cử lớn của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Thu âm Mỹ cho giải Grammy năm sau.
Kiểu tóc xoăn, búi hai bên của cô trong MV APT. từng tạo cơn sốt, được nhiều tiktoker học theo.
Giữa tháng 12 năm ngoái, Billboard công bố Rosé là Nghệ sĩ toàn cầu số một của năm, công nhận sức ảnh hưởng mang tầm quốc tế của cô cùng album đầu tay Rosie. Cô cũng là giọng ca Kpop đầu tiên nhận các đề cử lớn của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Thu âm Mỹ cho giải Grammy năm sau.
Người đẹp nhiều năm gắn với mái tóc tẩy sáng màu. Để chăm sóc tóc, cô thường tránh chải mạnh, nhất là khi tóc còn ướt, hạn chế tạo kiểu cầu kỳ.
Người đẹp nhiều năm gắn với mái tóc tẩy sáng màu. Để chăm sóc tóc, cô thường tránh chải mạnh, nhất là khi tóc còn ướt, hạn chế tạo kiểu cầu kỳ.
Ca sĩ theo đuổi phong cách "quiet luxury" (xa xỉ thầm lặng) ở nhiều sự kiện. Cô thường chọn các mẫu váy áo phom dáng đơn giản, màu trung tính.
Ca sĩ theo đuổi phong cách "quiet luxury" (xa xỉ thầm lặng) ở nhiều sự kiện. Cô thường chọn các mẫu váy áo phom dáng đơn giản, màu trung tính.
Cô là khách mời của nhiều sự kiện thời trang lớn. Tại Met Gala năm ngoái, cô mặc vest của Saint Laurent, phối cùng trang sức Tiffany & Co.
Cô là khách mời của nhiều sự kiện thời trang lớn. Tại Met Gala năm ngoái, cô mặc vest của Saint Laurent, phối cùng trang sức Tiffany & Co.
Rose trong MV Jump của nhóm Blackpink.
Rose trong MV Jump của nhóm Blackpink.
Thời trang đường phố của cô thường là các kiểu quần ống rộng, phối áo croptop, tank top.
Thời trang đường phố của cô thường là các kiểu quần ống rộng, phối áo croptop, tank top.
Rosé nhiều lần phối váy, áo ngủ như trang phục thường để đi chơi, dự sự kiện.
Rosé nhiều lần phối váy, áo ngủ như trang phục thường để đi chơi, dự sự kiện.
Thanh Thanh
Ảnh: W, YG, Instagram Rosé