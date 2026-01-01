Nhan sắc cô gái xinh đẹp nhất thế giới 2025

Cô từng được Dazed Magazine khen là "người mẫu hoàn hảo" với chiều cao 1,68 m, nặng 46 kg, làn da sáng.

Rosé sinh năm 1997 tại New Zealand, có tên tiếng Hàn là Park Chaeyoung. Cô theo gia đình đến Australia năm tám tuổi. Năm 2012, cô ký hợp đồng với công ty YG sau buổi thử giọng, làm thực tập sinh trong bốn năm. Tháng 8/2016, ca sĩ ra mắt với vai trò là giọng ca chính nhóm Blackpink. Trước đây, cô nhiều lần có tên trong danh sách mỹ nhân của TC Candler.