Nhan sắc 'Ảnh hậu' Hàn Quốc hơn 30 năm trước

Hơn một tháng qua, diễn viên Kim Hee Ae được nhắc tên với tần suất dày đặc nhờ sức hút của phim "Thế giới hôn nhân". Theo AGB Nielsen, tập 10 phát sóng hôm 25/4 ghi nhận hơn 22,9% tỷ lệ người xem (rating) - cao thứ hai lịch sử đài jTBC. Trên các diễn đàn, khán giả khen Hee Ae xinh đẹp ở tuổi 53 và lan tỏa nhiều ảnh thần tượng ở tuổi 18, đôi mươi.

Kim Hee Ae chạm ngõ nghệ thuật với vai trò người mẫu quảng cáo đồng phục năm 1978, khi mới 12 tuổi. Suốt 5 năm sau đó, cô chủ yếu đóng video quảng cáo và tập trung học. Trong ảnh, Hee Ae ở tuổi 16, có đường nét thanh tú. Năm 1983, cô rẽ ngang diễn xuất trong phim điện ảnh "The first day of the twentieth year".