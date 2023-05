Nhận biết cơn đau đầu thông thường và dấu hiệu u não

Đột nhiên bị đau đầu dữ dội hoặc đau vào ban đêm kèm theo co giật, thay đổi thị lực, có thể là dấu hiệu cảnh báo u não.

Bác sĩ Nguyễn Hoài Thu, Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, cho biết như trên và thêm rằng đau đầu do nhiều nguyên nhân, trong đó có thể xuất phát từ một khối u não. Thống kê trên thế giới, mỗi năm, cứ khoảng 100.000 người có 5 người được chẩn đoán mắc một số loại u não. Trong đó, 15% bệnh nhân mắc chứng đau nửa đầu.

Nguyên nhân đau đầu là do bất thường trong hộp sọ tạo áp lực lên dây thần kinh mạch máu. Thông thường, khối u đã phát triển khá lớn trước khi xuất hiện các dấu hiệu tăng áp lực nội sọ. Do đó, khi xuất hiện cơn đau đầu do khối u não nguyên phát (u ở vị trí ban đầu) có nghĩa là tình trạng đã khá nghiêm trọng.

Đau đầu hiếm khi là triệu chứng đầu tiên hoặc duy nhất của khối u não nguyên phát. Bệnh nhân còn có các triệu chứng thần kinh khác kèm theo như co giật, thay đổi thị lực, yếu nửa người, nói lắp.

Cảm giác đau đầu do u não khá giống những cơn đau đầu khác, nhất là chứng đau nửa đầu, theo bác sĩ. Không có một kiểu đau điển hình rõ ràng nào để phân biệt đau đầu do u não với đau đầu thông thường. Khối u não chiếm không gian trong hộp sọ, nên bất cứ điều gì làm tăng áp lực trong đầu đều có thể là yếu tố khởi phát gây đau, như hắt hơi, cười, hoặc cúi xuống thay đổi tư thế.

Tuy nhiên, một dấu hiệu có thể phân biệt là đau đầu do u não có xu hướng xuất hiện vào ban đêm và có thể đánh thức bạn dậy về đêm hoặc sáng sớm.

Thời gian kéo dài của cơn đau cũng có thể là yếu tố nhận biết. Nếu bạn đột nhiên đau đầu dữ dội mà từ trước tới giờ chưa từng gặp phải, hoặc đau đầu kèm với đau cổ, nôn, sốt cao, nói khó, lú lẫn, tê yếu nửa người, có thể là những dấu hiệu cảnh báo một tình trạng khẩn cấp - cần gọi cấp cứu ngay. Hoặc, đau đầu kéo dài vài ngày, uống thuốc giảm đau thông thường không có tác dụng, tốt nhất nên đi khám. Bác sĩ có thể sẽ yêu cầu làm một số xét nghiệm cận lâm sàng như chụp CT hoặc MRI để loại trừ các nguyên nhân có thể xảy ra.

U não lành tính có xu hướng phát triển chậm, thường không gây hại sức khỏe, có thể chữa khỏi hoàn toàn hoặc kiểm soát được trong suốt cuộc đời. U não ác tính, tùy người bệnh, bác sĩ tiên lượng về mức độ bệnh lý và phương án xử trí khác nhau.

Thúy Quỳnh