Nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng tìm cảm hứng từ chạy bộ

Khánh HòaTác giả bản hit Cô bé mùa đông tham dự cự ly 10km VnExpress Marathon Libera Nha Trang, so sánh cảm giác hồi hộp như viết những nốt nhạc đầu.

Chiều 23/8, tại expo VnExpress Marathon Libera Nha Trang, nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng đi cùng bạn để nhận race-kit. Tác giả của loạt ca khúc quen thuộc với khán giả trẻ như Cô bé mùa đông, Bốn chữ lắm, Dấu mưa cho biết anh háo hức khi lần đầu tham dự giải chạy tại thành phố biển. Với góc nhìn của một người sáng tác, Thắng chia sẻ cảm giác chuẩn bị cho đường chạy cũng hồi hộp không khác gì lúc bắt đầu viết một giai điệu mới, nơi anh tìm thấy sự kết nối giữa thể thao và âm nhạc.

Phạm Toàn Thắng check-in cùng sơ đồ cung 10km VM Nha Trang 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

"Tôi đến với VnExpress Marathon Nha Trang sau khi nghe lời khen từ bạn bè. Họ nói đây là một trong những cung đường marathon đẹp nhất Việt Nam. Cảm giác được chạy dọc bờ biển, hít thở không khí trong lành thật sự rất hấp dẫn", anh hào hứng kể.

Tuy nhiên, một sự cố bất khả kháng đã khiến kế hoạch của anh thay đổi. Cách đây hai tuần, Thắng chơi thể thao và không may bị bong gân. "Chân chưa khỏi hẳn nên dù rất tiếc nuối, tôi đành phải đổi xuống cự ly 10km để đảm bảo an toàn", anh chia sẻ. Dù vậy, nam nhạc sĩ vẫn giữ tinh thần lạc quan, xem đây là cơ hội để tận hưởng không khí ngày hội thể thao.

Phạm Toàn Thắng chạy cùng Ái Phương. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Phạm Toàn Thắng bắt đầu chạy bộ từ năm 2022, khi được ca sĩ Phan Lê Ái Phương rủ tham gia các buổi tập cùng nhóm bạn. Với thể trạng có nhịp tim bẩm sinh cao, anh khó đạt tốc độ như nhiều runner khác nên lựa chọn phương pháp tập luyện bền bỉ, duy trì trong vùng an toàn (zone 2). Mỗi tuần, anh dành khoảng ba buổi tập tại khu Sala, TP HCM, nơi được giới chạy bộ gọi là "thánh địa runner". Thói quen này giúp anh cải thiện sức khỏe, duy trì tinh thần minh mẫn và ổn định nhịp sáng tác, đặc biệt sau tuổi 30 - giai đoạn cơ thể dễ xuống sức nếu thiếu vận động.

Qua nhiều giải đấu, từ chạy trail ở Đà Lạt, Sa Pa đến half marathon tại VnExpress Marathon Huế 2023, nhạc sĩ tìm thấy sự tương đồng giữa thể thao và âm nhạc. "Với tôi, việc dám bắt đầu một cuộc chạy cũng giống như dám viết những câu nhạc đầu tiên cho một bài hát. Cả hai đều cần sự dũng cảm để vượt qua sức ì, bắt đầu hành trình", anh nói. Với Thắng, trail mang lại cảm giác băng rừng, leo núi đầy hứng khởi, trong khi đường nhựa giúp thử thách giới hạn sức bền, qua đó làm giàu trải nghiệm sáng tác.

Nhạc sĩ check-in cùng backdrop hình Quốc kỳ của VM Nha Trang 2025. Ảnh: VnExpress Marathon

VnExpress Marathon Libera Nha Trang năm nay diễn ra gần dịp Quốc khánh 2/9, càng mang cho Phạm Toàn Thắng nhiều cảm xúc đặc biệt. Sinh ra trong gia đình có bố là bộ đội cụ Hồ, mẹ từng công tác trong ngành công an, anh cảm nhận sâu sắc niềm tự hào dân tộc.

Anh tin rằng, việc gần 13.000 con người cùng sải bước trên đường chạy không chỉ là thể thao đơn thuần, mà còn là biểu tượng cho tinh thần vươn lên, vượt qua giới hạn bản thân và cùng nhau hướng đến những điều tốt đẹp hơn. "Cảm giác được là một phần của đám đông lớn như vậy thật khó tả. Điều đó khiến tinh thần tôi phấn chấn hơn, và có thêm một chút cạnh tranh lành mạnh để cùng tiến bộ", anh kết luận.

Lan Anh