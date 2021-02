Nhạc phim 'Mank' gợi nhớ Hollywood thời hoàng kim

Nhạc nền phim "Mank" do bộ đôi Trent Reznor và Atticus Ross thực hiện, gợi nhớ thời hoàng kim của Hollywood thập niên 1940.

Làm nhạc cho Mank là một thách thức đối với Trent Reznor và Atticus Ross, bởi thế mạnh của cả hai đều là nhạc điện tử hiện đại. Ban đầu, họ đã thử mọi khả năng, bởi "không chắc nên sử dụng âm thanh của tiếng piano đơn thuần hay một ban nhạc lớn", đôi nhạc sĩ chia sẻ trên Netflix. Kết quả, Reznor và Ross sử dụng nhiều phong cách cho 52 bản nhạc, nhằm đáp ứng yêu cầu của đạo diễn trong từng cảnh quay.

Mank teaser Teaser phim "Mank". Video: Netflix.

Mank là bộ phim tiểu sử của đạo diễn David Fincher, kể về một giai đoạn cuộc đời của biên kịch nổi tiếng Herman J. Mankiewicz, hay còn được gọi là Mank, do Gary Oldman thủ vai. Chuyện phim bắt đầu vào năm 1940, khi Mank được giao nhiệm vụ viết kịch bản cho bộ phim nổi tiếng Citizen Kane (1941) cùng Orson Welles trong thời hạn 90 ngày. Quá trình này gặp nhiều khó khăn khi Mank phải chiến đấu với chứng nghiện rượu, sức ép từ xưởng phim lẫn Orson. Ngoài ra, ông mất nhiều thời gian để hồi phục sức khỏe sau một tai nạn xe hơi. Tuy nhiên, bộ phim thành công ngoài sức mong đợi của Mank, mang lại cho ông giải thưởng Oscar danh giá. Đến nay, Citizen Kane vẫn được xem là một tác phẩm kinh điển của Hollywood.

Mank đánh dấu sự trở lại của David Fincher sau sáu năm vắng bóng, kể từ Gone Girl (2014). Ông nổi tiếng là nhà làm phim cầu toàn và chú trọng chi tiết. Giống như các dự án trước, có những cảnh trong Mank được ông yêu cầu quay đi quay lại đến 100 lần. Đạo diễn muốn tác phẩm của mình trông như một cuộn phim nằm trong xưởng từ những năm 1940 nhưng không ai chú ý. Phần âm nhạc của phim phải có giai điệu nghe như được phát từ radio của chính thời kỳ đó.

Tất cả ca khúc đều có sự nhúng tay của David Fincher trong việc góp ý và điều chỉnh, để cho ra bản hoàn thiện cuối cùng. Phần lớn bản hòa âm mang phong cách jazz cổ điển, với dàn dây và piano, gợi nhớ cách thức mà nhà soạn nhạc Bernard Herrmann từng làm cho Citizen Kane. Chính Reznor cũng thừa nhận đã nghe nhạc của Citizen Kane trong studio để lấy cảm hứng làm nhạc cho Mank.

Xuyên suốt bộ phim, có những ca khúc mang màu sắc tăm tối, u ám, gợi nhớ đến những bộ phim noir của đạo diễn Hitchcock. Chẳng hạn như Costume Party, nghe rùng rợn như phim kinh dị, hơn là vẽ ra không gian tiệc tùng, vui nhộn. Một số ca khúc được phối đơn giản, hoàn toàn chỉ sử dụng piano như San Simeon Waltz hay All This Time, tạo không khí êm dịu, lãng mạn. Một số khác lại phá cách, như A Fool’s Paradise được chèn thêm tiếng máy đánh chữ, hay The Organ Grinder là tiếng tích tắc của đồng hồ. Theo bộ đôi, âm nhạc của Mank sẽ mang tính "thử nghiệm" nếu ra đời vào thập niên 1930.

Trích đoạn nhạc nền phim 'Mank' Trích đoạn nhạc nền phim "Mank". Video: Youtube Nineinchnailsmusic.

Reznor và Ross cũng luân phiên đưa vào nhiều nhạc cụ như kèn, trống, khiến cho phần âm nhạc trở nên sinh động, đem lại màu sắc cho một bộ phim đen trắng như Mank. Các ca khúc có độ dài trung bình chỉ từ 1 đến 2 phút, không có bài nào dài quá 5 phút, nhưng cấu trúc không hề đơn giản. Đặc biệt, một số ca khúc mang chiều sâu, gắn liền với những cảnh quay nhất định. Chẳng hạn, Welcome to Victorville được sử dụng trong cảnh mở màn, giới thiệu cuộc sống của biên kịch Mankiewicz. Hay Marion's Exit dùng làm nền trong cảnh nhân vật Marion Davies (Amanda Seyfried) tuyên bố rời xưởng phim.

Trent Reznor và Atticus Ross là hai thành viên của nhóm nhạc industrial rock nổi tiếng Nine Inch Nails. Chính đạo diễn David Fincher là người đã tạo cơ hội cho bộ đôi chuyển hướng sang làm nhạc phim với The Social Network (2010). Bộ phim đã mang lại cho cả hai giải Oscar "Nhạc nền trong phim xuất sắc". Mank đánh dấu lần thứ tư bộ đôi làm nhạc phim cho Fincher. Hai tác phẩm còn lại là Gone Girl (2014) và The Girl with the Dragon Tattoo (2011).

Bên cạnh Mank, năm nay Reznor và Ross cũng làm nhạc cho Soul, bộ phim hoạt hình lấy đề tài âm nhạc của Pixar. Song, theo bộ đôi việc hợp tác với David Fincher luôn được xem là "ưu tiên hàng đầu". Cả Mank và Soul đều được đề cử giải Quả Cầu Vàng 2021 hạng mục "Nhạc nền trong phim xuất sắc". Như vậy, trong năm nay bộ đôi có đến hai tác phẩm tranh giải trực tiếp với Tenet, News Of The World và The Midnight Sky.

Sơn Phước