Nhà xe dè dặt tăng chuyến trước cao điểm lễ

Nhu cầu đi lại dịp 30/4–1/5 dự báo tăng, nhưng nhiều doanh nghiệp vận tải tại TP HCM thận trọng kế hoạch tăng chuyến do áp lực chi phí, nhất là giá nhiên liệu biến động.

Ông Lê Văn Đào, Giám đốc điều hành hãng xe Hoa Mai (tuyến TP HCM – Vũng Tàu), cho biết từ tháng 3 giá xăng dầu tăng mạnh khiến chi phí đầu vào đội lên. Doanh nghiệp đã tăng giá vé để bù một phần và giảm 30–40% số chuyến, tập trung vào khung giờ đông khách để nâng tỷ lệ lấp đầy.

Theo ông Đào, dù đã điều chỉnh, hoạt động vẫn chịu nhiều áp lực nên kế hoạch dịp lễ được tính toán kỹ về tần suất. "Chúng tôi sẽ linh hoạt tăng chuyến theo nhu cầu thực tế để vừa phục vụ khách, vừa đảm bảo hiệu quả", ông nói.

Khách chờ lên xe ở bến xe Miền Đông mới, tháng 2/2026. Ảnh: Giang Anh

Tương tự, ông Mai Xuân Trình, nhân viên điều hành hãng xe Kumho Samco, cho biết đơn vị khai thác các tuyến đi Phan Thiết, Buôn Ma Thuột, Hà Tiên, Rạch Giá... nhưng không tăng mạnh như trước, mà bám sát diễn biến thị trường. Số chuyến dự kiến tăng khoảng 4 lần so với ngày thường, song chỉ đạt 60–70% so với các dịp cao điểm trước đây.

Doanh nghiệp này cho biết việc điều xe hiện dựa nhiều vào lượng khách đặt vé thực tế, thay vì chỉ dự báo. Đồng thời, phương án bố trí tài xế cũng được tính toán lại để cân đối chi phí và doanh thu.

Theo các doanh nghiệp, nhiên liệu chiếm khoảng 30–40% tổng chi phí, trong khi giá thời gian qua biến động mạnh, buộc nhiều đơn vị cắt giảm 20–70% chuyến hoặc duy trì cầm chừng. Vì vậy, dù nhu cầu tăng vào dịp lễ, tâm lý chung vẫn thận trọng.

Ngoài chi phí, hành khách có xu hướng mua vé sát ngày nghỉ, khó dự báo sớm. Bên cạnh đó, việc sử dụng xe cá nhân hoặc thuê xe tự lái gia tăng khiến lượng khách qua bến không còn tăng đột biến như trước.

Người dân hỏi mua vé ở Bến xe Miền Đông mới, tháng 2/2026. Ảnh: Giang Anh

Theo Sở Xây dựng TP HCM, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4–1/5 năm nay, lượng khách qua các bến xe liên tỉnh dự kiến tăng 4–6% so với cùng kỳ. Riêng kỳ nghỉ 30/4–1/5, bình quân gần 90.000 lượt khách mỗi ngày, với hơn 4.700 chuyến xe phục vụ.

Tại khu vực TP HCM, mỗi ngày ước có gần 79.000 lượt khách và khoảng 3.872 chuyến xuất bến. Bến xe Miền Đông (Bình Thạnh cũ) dự kiến phục vụ hơn 66.000 lượt khách trong 6 ngày, tương ứng hơn 3.100 chuyến.

Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức cũ) ước đạt khoảng 97.000 lượt khách với gần 5.000 chuyến. Trong khi đó, Bến xe Miền Tây – nơi chủ yếu phục vụ tuyến ngắn – dự kiến đón hơn 250.000 lượt khách, cao điểm ngày 29–30/4 với trên 60.000 lượt mỗi ngày.

Giá vé dịp lễ tại các bến có thể tăng tối đa 40% tùy chặng và thời điểm để bù chi phí xe chạy rỗng chiều về. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp đã tăng giá từ trước do nhiên liệu nên dự kiến không điều chỉnh thêm.

Ôtô đón khách ở bến xe miền Tây. Ảnh: Đình Văn

Để kiểm soát, các bến yêu cầu doanh nghiệp kê khai, niêm yết giá vé công khai trước khi bán. Đồng thời chuẩn bị phương án tăng cường xe, sẵn sàng giải tỏa khi lượng khách tăng cao, phối hợp điều tiết giao thông nếu xảy ra ùn tắc.

Hiện TP HCM có hơn 2.100 tuyến xe khách cố định với 97 đơn vị tham gia khai thác, vận hành hơn 2.700 xe – thuộc nhóm lớn nhất cả nước. Trước khó khăn về chi phí, nhiều doanh nghiệp kiến nghị giảm phí đường bộ và các khoản dịch vụ liên quan. Nội dung này đang được tổng hợp để báo cáo cấp thẩm quyền xem xét.

Giang Anh