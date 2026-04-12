TP HCM đề xuất miễn giảm thu phí đường bộ đối với xe khách

Sở Xây dựng TP HCM đề xuất miễn giảm phí sử dụng đường bộ cùng nhiều phí dịch vụ liên quan đối với xe khách để hỗ trợ doanh nghiệp trước biến động giá xăng dầu.

Nội dung nêu trong công văn Sở Xây dựng TP HCM vừa gửi Bộ Xây dựng và Cục Đường bộ Việt Nam, trên cơ sở tổng hợp các kiến nghị của nhiều đơn vị kinh doanh vận tải.

Hiện chi phí nhiên liệu được các doanh nghiệp cho biết chiếm 30-40% tổng chi phí hoạt động, trong khi giá xăng dầu biến động liên tục thời gian qua đã gây áp lực lớn. Nhiều đơn vị phải cắt giảm 20-70% số chuyến xe, hoạt động cầm chừng hoặc bù lỗ để duy trì.

Xe khách đậu chờ khởi hành ở bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh (cũ), sáng 20/3. Ảnh: Giang Anh

Để giảm khó khăn cho các doanh nghiệp vận tải, Sở Xây dựng TP HCM đề xuất Cục Đường bộ tham mưu Bộ Xây dựng xem xét miễn, giảm phí sử dụng đường bộ và phí dịch vụ đường bộ qua các trạm thu phí nhằm phù hợp tình hình thực tế. Bên cạnh đó, cơ quan chuyên môn của TP HCM kiến nghị nghiên cứu cơ chế giãn hoặc giảm một số nghĩa vụ tài chính, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vận tải trong giai đoạn khó khăn.

Ngoài các nội dung trên, Sở Xây dựng TP HCM đề xuất miễn giảm giá dịch vụ xe ra, vào bến xe khách với những đơn vị vận tải hoạt động theo tuyến cố định. Do đặc thù loại hình vận tải liên tỉnh này có hai đầu tuyến là bến xe, việc áp dụng chính sách cần triển khai đồng bộ giữa các địa phương. Do vậy, Sở kiến nghị Cục Đường bộ điều phối, đề nghị các tỉnh thành chỉ đạo đơn vị liên quan phối hợp thực hiện để thống nhất.

Trên địa bàn TP HCM hiện có hơn 2.100 tuyến xe khách cố định, gồm cả nội tỉnh và liên tỉnh, với 97 đơn vị đăng ký khai thác, vận hành hơn 2.700 xe - thuộc nhóm địa phương có quy mô lớn nhất cả nước. Trong bối cảnh chi phí đầu vào, đặc biệt là giá xăng dầu biến động mạnh thời gian qua, nhiều doanh nghiệp phải tăng giá cước để bù đắp chi phí và duy trì hoạt động.

Trước đó, ngày 12/4 Quốc hội đã thông qua nghị quyết liên quan thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng (VAT), thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay nhằm hạn chế tác động của biến động giá năng lượng.

Theo nghị quyết, thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol), dầu diesel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut về 0 đồng. Thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại cũng được giảm về 0%. Xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế VAT nhưng vẫn được khấu trừ đầu vào. Chính sách này áp dụng từ ngày 16/4 đến 30/6.

