Nhà vô địch Giải chạy đêm Hà Nội dùng tiền thưởng để chăn nuôi

Lần đầu dự VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma, Ezekiel Kipruto Kembo vô địch 42km và cho biết sẽ dùng tiền thưởng để đầu tư nuôi gà, trang trải cuộc sống gia đình ở Kenya.

Với thông số 2 tiếng 24 phút 20 giây, Kipruto vượt qua hàng loạt đối thủ sừng sỏ để đăng quang. Trong đó phải kể đến đồng hương Takele Kure, Huỳnh Anh Khôi, người bốn lần phá kỷ lục cá nhân trong 2 tháng gần đây, hay Trịnh Minh Tâm, chân chạy trẻ đang lên ở Gia Lai.

Kipruto vui mừng sau khi về nhất 42km nam VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma. Ảnh: VnExpress Marathon

Chiến thắng giúp anh bỏ túi 15 triệu đồng tiền mặt, cùng các hiện vật với tổng giá trị 30 triệu đồng. VĐV sinh năm 1994 nói phần thưởng này có ý nghĩa đặc biệt với gia đình anh ở vùng nông thôn Kenya.

"Tôi sẽ bàn với vợ dùng tiền này để nuôi thêm gà. Khi gà đẻ, tôi bán trứng để có tiền trang trải sinh hoạt. Đó là cách tôi duy trì cuộc sống và tiếp tục theo đuổi chạy bộ", Kipruto chia sẻ.

Sinh ra trong gia đình làm nông, runner Kenya hiện trồng ngô, lúa mì, khoai tây và nuôi bò, gà để nuôi hai con gái ăn học. Anh cho biết cuộc sống ở Kenya nhiều khó khăn, ngay cả với VĐV. "Có những người không đủ tiền thuê nhà, thiếu thực phẩm, thậm chí không có giày để chạy", anh nói.

Theo anh, ở Kenya, không phải lúc nào cũng có giải chạy để tham gia. Chỉ một vài VĐV tìm thấy cơ hội thi đấu ở nước ngoài. Chính vì thế, Kipruto muốn mở rộng chăn nuôi để giúp gia đình chủ động hơn về tài chính, hạn chế những thời điểm thiếu hụt thu nhập khi anh không có giải đấu.

Kipruto sải bước trên đường đua VnExpress Marathon Hanoi Midnight Powered by Puma. Ảnh: VnExpress Marathon

Trên đường đua sáng 30/11, Kipruto sớm bứt lên cùng người đồng hương Takele Kure, tạo khoảng cách với hai ứng viên Việt Nam là Anh Khôi và Đan Quyết. Đến km18, anh tăng tốc và gần như chạy một mình đến vạch đích, lập thành tích tốt nhất của bản thân khi thi đấu ở Việt Nam. "Cung đường đêm thoáng và thời tiết dễ chịu giúp tôi đạt kết quả tốt hơn các giải trước", anh nói.

Kipruto có dáng chạy khá đặc biệt. Chân trái của anh vung cao hơn đáng kể so với chân phải. Giữa hai phần thân người trái và phải của anh cũng chuyển động khác nhau, từ cách đánh tay để đẩy hông. Nhìn từ xa, hình ảnh này tạo cảm giác như thể chân chạy Kenya đang gặp chấn thương. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc này, Kipruto đáp: "Thật sao? Tôi không nghĩ dáng chạy của mình có điểm gì khác thường".

Trước VM Hanoi Midnight Powered by Puma, Kipruto từng tranh tài tại Standard Chartered Hanoi Marathon, về thứ 6 cự ly 42km với thời gian 2 tiếng 36 phút 25 giây, sau hai runner Việt Nam là Anh Khôi và Đan Quyết.

Ở đấu trường quốc tế, anh từng tham dự nhiều giải marathon ở châu Âu, trong đó có Porto Marathon ở Bồ Đào Nha, và chạm mốc thành tích 2 giờ 13 phút. Kipruto cho biết sau Hà Nội, anh sẽ tới TP HCM để tìm cơ hội ở các giải đấu khác.

Hải Long