Nhà văn Vũ Tú Nam qua đời

Hà NộiNhà văn Vũ Tú Nam - nguyên Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam - qua đời ngày 9/9, hưởng thọ 91 tuổi.

Trên trang cá nhân, họa sĩ Vũ Huy - con trai nhà văn - viết đôi dòng thơ tiễn bố: "Túc tắc sống/ Ngày nối ngày/ Túc tắc say từng phút giây/ Tới khi nào buông tay bút/ Trời xanh ngút túc tắc bay...".

Lễ viếng ông diễn ra sáng 12/9 tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội). Ông được an táng cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Nhà văn Vũ Tú Nam (1929 - 2020). Ảnh: Tạp chí sông Hương.

Nhà văn Vũ Tú Nam sinh năm 1929, là em trai nhà văn Vũ Ngọc Bình và nhà thơ Vũ Cao. Năm 1947, ông nhập ngũ. Nhờ khả năng viết văn, ông được phân công công tác tại báo Chiến sĩ (Liên khu 4). Năm 1950, ông được chuyển về công tác tại Báo Quân đội Nhân dân. Ông là một trong những biên tập viên đầu tiên của Tạp chí Văn nghệ Quân đội năm 1957. Năm 1958, ông công tác tại báo Văn học của Hội Nhà văn Việt Nam, được kết nạp là hội viên. Ông lần lượt giữ các vị trí: Thư ký tòa soạn báo Văn học (nay là Văn Nghệ), Phó tổng biên tập báo Văn Nghệ, Giám đốc Nhà xuất bản Tác phẩm Mới (nay là Nhà xuất bản Hội Nhà Văn). Năm 1989, ông được bầu làm Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam khóa 4 (tương đương Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam hiện nay).

Chuyện tình nhà văn Vũ Tú Nam và vợ - nhà báo Thanh Hương - được nhiều thế hệ độc giả ngưỡng mộ. Ảnh: Hà Anh.

Các tác phẩm tiêu biểu của ông là Bên đường 12 (truyện vừa, 1950, Giải nhất văn xuôi Văn nghệ liên khu 4), Quê hương (tập truyện ngắn, 1950), Nhân dân tiến lên (truyện, 1951), Sau trận núi Đanh (truyện, 1951), Ngày xuân (tập truyện ngắn, 1953), Giành lấy tương lai (truyện, 1954), Kể chuyện quê nhà (tập truyện - ký, 1954), Thử thách thầm lặng (truyện, 1971), Sống với thời gian hai chiều (tập truyện - ký, 1983), Mùa xuân tiếng chim (truyện ngắn, 1985)... Ở mảng văn học thiếu nhi, ông ghi dấu với truyện Văn Ngan tướng công (1963), được nhiều người đón nhận, được dịch sang tiếng Nga. Ông được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học và Nghệ thuật năm 2001.

Người mẫu Hà Anh - cháu nội nhà văn - kể ông là một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn trong cuộc đời cô. Ông từng đặt cho cô tên thân mật là Ly, do cô sinh vào tháng 4 - mùa hoa loa kèn trắng ngập tràn Hà Nội. Năm 2017, cô từng tổ chức buổi ra mắt sách Letters In Love And Wars - bản tiếng Anh cuốn Hồi ức tình yêu, gồm những bức thư kể về mối tình của nhà văn Vũ Tú Nam và nhà báo Thanh Hương, nhân 65 năm ngày cưới của ông bà. Khi ấy, dù không còn nói rõ, ông vẫn nhớ về cuộc gặp gỡ giữa mình và vợ. Họ biết nhau vào năm 1949 nhưng phải đến năm 1952 mới làm quen. Ông bà làm đám cưới năm 1954. Những năm khốn khó, đôi vợ chồng không chỉ giữ niềm tin về nhau mà còn dành dụm cho bạn đời từng quả cam, chanh, viên C, thuốc uống...

Tam Kỳ