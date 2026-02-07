Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh 'không để thời gian bắt kịp'

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết sáng tác trong tâm thế "không để thời gian bắt kịp", duy trì ý tưởng và nguồn cảm hứng về thế giới trẻ thơ.

Ông nói về những khó khăn từng trải qua trong đời viết, tại buổi giao lưu với học sinh Trường Hy Vọng (Hope School) ở Đà Nẵng, sáng 7/2. Khi ra mắt cuốn sách đầu tiên, nhà văn từng nhận cái nhìn hoài nghi từ đơn vị xuất bản, bởi lúc đó tên tuổi ông chưa phổ biến với độc giả. Sau này, những sáng tác lần lượt được người đọc đón nhận, tác giả lại gặp thách thức làm sao để các sách sau hay hơn.

Viết nhiều, ông cũng có lúc bí ý tưởng. Ông ví những tưởng tượng ấy như một khu rừng, lúc bắt đầu khai thác thường dồi dào. Nhưng sau khoảng 10 cuốn, cánh rừng ấy thưa thớt dần chất liệu, muốn viết tiếp phải ''trồng'' mới.

Tại sự kiện, Nguyễn Nhật Ánh nhắc lại quan niệm: ''Một ngày không viết, thấy chưa sống đủ''. Nhiều người không hiểu vì sao nhà văn có thể ép mình viết liên tục như vậy. Tuy nhiên theo tác giả, khi làm bất cứ công việc gì với niềm đam mê, bản thân sẽ không thấy chán nản, cực nhọc. Ông hạnh phúc khi được ngồi dưới mái nhà, thong thả viết những trang văn mình thích, đó cũng là lúc thấy như bản thân đang sống.

Cuối tháng 11/2025, nhà văn ra mắt sách Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo, kể về cuộc sống người nhập cư ở Sài Gòn những năm 1980. Từ trước đến nay, mỗi ngày, nếu siêng năng, tác giả sẽ viết được một số trang, ít thì khoảng nửa trang, vài dòng. Dần dà, ông có thể thực hiện việc mỗi năm ra một sách.

Anh Hoàng Quốc Quyền - Giám đốc dự án Trường Hy vọng - cho biết chọn không gian ngoài trời thay vì ở hội trường, phòng họp để nhà văn và học sinh có những cuộc trò chuyện cởi mở.

Ở buổi gặp gỡ, nhà văn vui khi các em yêu thích thế giới tuổi thơ mà ông đưa vào những trang sách. Đi học xa nhà từ năm 14 tuổi, ông không có nhiều thời gian gắn bó vùng quê Thăng Bình, Quảng Nam. Tuy nhiên, ký ức ngắn ngủi ngày thơ ấu vẫn neo đậu trong tâm trí tác giả đến nay. Ông viết nhiều sách về đề tài thiếu nhi, mong muốn kéo lại tuổi thơ, thỏa nỗi nhớ quê. Dù bao nhiêu tuổi, ông luôn thấy xúc động, có tình cảm đặc biệt khi hòa mình vào câu chuyện của trẻ em.

Những trang viết của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, nhận thức của học sinh. Khi biết tin ông sẽ từ TP HCM ra Đà Nẵng giao lưu, các em vui mừng, háo hức chuẩn bị nhiều ngày. Trong đó, một nhóm trang trí photobooth chụp ảnh với dòng chữ ''Hoper lấp lánh cùng bác Ánh'', kết hợp chùm bóng cách điệu bìa những tác phẩm yêu thích, hoa mai, hoa đào bằng giấy. Nhóm khác bài trí tạp hóa Hy Vọng thành quầy bán các cuốn sách của ông.

Không gian chụp ảnh do học sinh Hope School chuẩn bị.

Mở đầu sự kiện, các học sinh diễn vở Trận địa Hy Vọng, lấy cảm hứng từ các sáng tác của nhà văn. Kịch tái hiện những trò chơi tuổi thơ, tinh nghịch và vô tư. Các em gọi đó là vương quốc mộng mơ và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh là vua của nơi đó. Để làm rõ thông điệp, một học sinh đã tặng ông vương miện được tết từ lá dừa.

Nhiều năm nay, tác giả không đi giao lưu tại trường học, phần vì không thể ''nhận nơi này mà từ chối trường kia'', hai là cần thời gian viết lách. Tuy nhiên, hiểu bối cảnh thành lập Trường Hy Vọng, cảm động trước tình cảm của các em, ông đồng ý ngay khi có lời mời. Tác giả cũng tặng sách của mình cho trường, dành thời gian ký tặng sau phần trò chuyện.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chụp ảnh cùng học sinh.

Nguyễn Nhật Ánh, 71 tuổi, sinh tại Thăng Bình, Quảng Nam (hiện là Đà Nẵng). Từ năm 1973, ông vào TP HCM sống, theo học ngành sư phạm, tốt nghiệp năm 1976. Bên cạnh năm tập thơ, hơn 30 tập truyện tranh, 12 tập kịch bản phim, tác giả đã xuất bản hơn 100 tác phẩm văn xuôi đề tài thanh thiếu niên, tuổi mới lớn và thiếu nhi. Ông còn in ba tập bình luận thể thao và hơn 50 tập tư vấn tình yêu dưới các bút danh khác nhau. Ông được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận là nhà văn có tác phẩm viết cho thiếu nhi nhiều nhất nước.

Nhà văn có nhiều sách được chuyển thể lên màn ảnh như Áo trắng sân trường (1994) dựa trên truyện Nữ sinh, tác phẩm truyền hình Chú bé rắc rối (1998), Kính vạn hoa (2004), phim điện ảnh Mắt biếc (2019).

Hope School, ngôi trường nội trú dành cho trẻ mồ côi do Covid-19 được khánh thành hôm 8/8/2025, sau gần hai năm khởi công xây dựng, nằm tại phường Ngũ Hành Sơn. Nơi đây không trực tiếp tổ chức dạy học, xây dựng chương trình đào tạo mà phân bổ các em về những trường học của FPT từ lớp 1 đến 12 và những cấp cao hơn ở khu vực FPT City Đà Nẵng. Hope School làm nhiệm vụ tổ chức nội trú, nuôi dưỡng, hỗ trợ để các em có điều kiện hòa đồng, sinh hoạt cùng bạn bè, thêm động lực học tập.

Nhóm học sinh Hope School hát nhạc phim 'Mắt biếc' Video ''Chuyến đi chợ Đo Đo'' với sự xuất hiện của các em từ 8 đến 17 tuổi ở Trường Hy Vọng, được thực hiện để chào đón nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Phương Linh

Ảnh, video: Ban tổ chức cung cấp