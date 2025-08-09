Khánh thành Trường Hy Vọng mới cho trẻ mồ côi sau Covid-19

Trường Hy Vọng, ngôi trường nội trú dành cho trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19, tọa lạc tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, đã hoàn thành sau gần hai năm khởi công xây dựng.
Ngôi trường nội trú mới với các khối nhà 5 tầng khang trang, nằm gần Tòa nhà FPT Complex (khối nhà hình tròn), nơi làm việc của cán bộ, nhân viên Tập đoàn FPT tại Đà Nẵng.
Ngôi trường thoáng mát khi cách sông Cổ Cò khoảng 300 m, cách biển 2 km; đi về trung tâm thành phố Đà Nẵng 11 km và di chuyển vào phố cổ Hội An (Quảng Nam) khoảng 16 km.
Trường Hy Vọng, ngôi trường nội trú dành cho trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19, tọa lạc tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, đã hoàn thành sau gần hai năm khởi công xây dựng.
Ngôi trường nội trú mới với các khối nhà 5 tầng khang trang, nằm gần Tòa nhà FPT Complex (khối nhà hình tròn), nơi làm việc của cán bộ, nhân viên Tập đoàn FPT tại Đà Nẵng.
Ngôi trường thoáng mát khi cách sông Cổ Cò khoảng 300 m, cách biển 2 km; đi về trung tâm thành phố Đà Nẵng 11 km và di chuyển vào phố cổ Hội An (Quảng Nam) khoảng 16 km.
Chiều 8/8, Tập đoàn FPT tổ chức Lễ khánh thành Trường Hy Vọng. Chủ tịch Tập đoàn, ông Trương Gia Bình, người khởi xướng xây dựng ngôi trường này cùng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng được các học sinh dẫn đi tham quan ngôi trường mới.
Chiều 8/8, Tập đoàn FPT tổ chức Lễ khánh thành Trường Hy Vọng. Chủ tịch Tập đoàn, ông Trương Gia Bình, người khởi xướng xây dựng ngôi trường này cùng Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng được các học sinh dẫn đi tham quan ngôi trường mới.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cũng đánh kẻng Hy Vọng, đánh dấu một hành trình của các em tại ngôi nhà mới.
Tại trường nội trú Hy Vọng, tiếng kẻng không chỉ là âm thanh đánh thức các em, mà còn là âm thanh khởi đầu ngày mới với sự quan tâm, yêu thương và kỷ luật nhẹ nhàng.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cũng đánh kẻng Hy Vọng, đánh dấu một hành trình của các em tại ngôi nhà mới.
Tại trường nội trú Hy Vọng, tiếng kẻng không chỉ là âm thanh đánh thức các em, mà còn là âm thanh khởi đầu ngày mới với sự quan tâm, yêu thương và kỷ luật nhẹ nhàng.
Nghi lễ chào cờ đầu tiên tại Trường Hy Vọng mới. Đến dự lễ khánh thành, phía lãnh đạo TP Đà Nẵng ngoài Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng còn có Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam có Đại sứ Mỹ Marc Evans Knapper, đại sứ Hungary Tibor Baloghdi.
Nghi lễ chào cờ đầu tiên tại Trường Hy Vọng mới. Đến dự lễ khánh thành, phía lãnh đạo TP Đà Nẵng ngoài Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Quảng còn có Chủ tịch UBND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam có Đại sứ Mỹ Marc Evans Knapper, đại sứ Hungary Tibor Baloghdi.
Phát biểu tại lễ khánh thành, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định Trường Hy Vọng là công trình nhân văn sâu sắc của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình và cộng sự, với sứ mệnh nuôi dưỡng, giáo dục những nạn nhân thiệt thòi nhất trong đại dịch Covid-19. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân tương ái và mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, là điểm tựa tinh thần cho các em vượt qua mất mát.
"Với cơ sở vật chất khang trang, trường là mái nhà chung, tiếp thêm sức mạnh để các em sống đẹp, sống có ích. Đà Nẵng không phải nơi các em sinh ra nhưng là nơi các em được yêu thương, đùm bọc", ông Quảng nói, tin rằng với kinh nghiệm quản lý và đào tạo toàn diện của FPT, Trường Hy Vọng sẽ mang đến môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, hiện đại, giúp các em tự tin, hạnh phúc, đồng thời là mô hình đáng để ngành giáo dục học tập.
Phát biểu tại lễ khánh thành, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định Trường Hy Vọng là công trình nhân văn sâu sắc của Chủ tịch FPT Trương Gia Bình và cộng sự, với sứ mệnh nuôi dưỡng, giáo dục những nạn nhân thiệt thòi nhất trong đại dịch Covid-19. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống tương thân tương ái và mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, là điểm tựa tinh thần cho các em vượt qua mất mát.
"Với cơ sở vật chất khang trang, trường là mái nhà chung, tiếp thêm sức mạnh để các em sống đẹp, sống có ích. Đà Nẵng không phải nơi các em sinh ra nhưng là nơi các em được yêu thương, đùm bọc", ông Quảng nói, tin rằng với kinh nghiệm quản lý và đào tạo toàn diện của FPT, Trường Hy Vọng sẽ mang đến môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, hiện đại, giúp các em tự tin, hạnh phúc, đồng thời là mô hình đáng để ngành giáo dục học tập.
Chủ tịch Tập đoàn FPT, ông Trương Gia Bình nói Trường Hy Vọng là ngôi trường biến đau thương thành sức mạnh. Hơn 4 năm trước, khi đại dịch Covid-19 cướp đi người thân của các em, chính quyền, các tổ chức thiện nguyện, FPT và Quỹ Hy vọng đã chung tay đón các em về, che chở, chăm sóc và nuôi dưỡng. Ngôi trường mới là một trong nỗ lực minh chứng cho điều này.
Ông Bình gửi lời cảm ơn đến các tổ chức, cá nhân đã góp phần xây dựng ngôi trường đầy đủ cơ sở vật chất, đồng thời cảm ơn chính các em, những Hopers, vì đã mang lại niềm vui, sự gắn bó và ý nghĩa cho thầy cô, những người FPT và cả cộng đồng.
Chủ tịch FPT mong mỏi nỗi đau không mất đi, nhưng có thể trở thành sức mạnh để vượt qua thử thách, sống tử tế, yêu thương và cống hiến. "Trường Hy Vọng là nơi để các em chia sẻ, nâng đỡ nhau, biến mất mát thành động lực, và mang yêu thương trả lại cho cộng đồng", ông nói thêm.
Chủ tịch Tập đoàn FPT, ông Trương Gia Bình nói Trường Hy Vọng là ngôi trường biến đau thương thành sức mạnh. Hơn 4 năm trước, khi đại dịch Covid-19 cướp đi người thân của các em, chính quyền, các tổ chức thiện nguyện, FPT và Quỹ Hy vọng đã chung tay đón các em về, che chở, chăm sóc và nuôi dưỡng. Ngôi trường mới là một trong nỗ lực minh chứng cho điều này.
Ông Bình gửi lời cảm ơn đến các tổ chức, cá nhân đã góp phần xây dựng ngôi trường đầy đủ cơ sở vật chất, đồng thời cảm ơn chính các em, những Hopers, vì đã mang lại niềm vui, sự gắn bó và ý nghĩa cho thầy cô, những người FPT và cả cộng đồng.
Chủ tịch FPT mong mỏi nỗi đau không mất đi, nhưng có thể trở thành sức mạnh để vượt qua thử thách, sống tử tế, yêu thương và cống hiến. "Trường Hy Vọng là nơi để các em chia sẻ, nâng đỡ nhau, biến mất mát thành động lực, và mang yêu thương trả lại cho cộng đồng", ông nói thêm.
Lễ khánh thành Trường Hy Vọng không tổ chức nghi thức cắt băng như thường thấy, thay vào đó, các đại biểu tham dự đã cùng các Hopers phóng lên bầu trời những cánh máy bay giấy.
Theo đại diện nhà trường, mỗi cánh bay là một lời nhắn gửi, một giấc mơ đang lớn lên từng ngày hướng về một tương lai tươi sáng, rộng mở ở phía trước cho chính các em nhỏ.
Lễ khánh thành Trường Hy Vọng không tổ chức nghi thức cắt băng như thường thấy, thay vào đó, các đại biểu tham dự đã cùng các Hopers phóng lên bầu trời những cánh máy bay giấy.
Theo đại diện nhà trường, mỗi cánh bay là một lời nhắn gửi, một giấc mơ đang lớn lên từng ngày hướng về một tương lai tươi sáng, rộng mở ở phía trước cho chính các em nhỏ.
Nguyễn Đông