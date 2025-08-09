Khánh thành Trường Hy Vọng mới cho trẻ mồ côi sau Covid-19

Trường Hy Vọng, ngôi trường nội trú dành cho trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19, tọa lạc tại phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng, đã hoàn thành sau gần hai năm khởi công xây dựng.

Ngôi trường nội trú mới với các khối nhà 5 tầng khang trang, nằm gần Tòa nhà FPT Complex (khối nhà hình tròn), nơi làm việc của cán bộ, nhân viên Tập đoàn FPT tại Đà Nẵng.

Ngôi trường thoáng mát khi cách sông Cổ Cò khoảng 300 m, cách biển 2 km; đi về trung tâm thành phố Đà Nẵng 11 km và di chuyển vào phố cổ Hội An (Quảng Nam) khoảng 16 km.