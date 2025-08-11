Nha Trang Runners tăng tốc trước VnExpress Marathon

Gần 300 thành viên CLB Nha Trang Runners duy trì tập luyện hàng tuần, chuẩn bị cho ngày hội VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 vào 24/8.

Từ đầu tháng 6, Nha Trang Runners (NTRU) đã lên kế hoạch tập luyện cho VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025. Đây là giải đấu quan trọng nhất trong năm với nhiều thành viên CLB - những người đã và đang đặt mục tiêu chinh phục kỷ lục cá nhân trên cung đường quê hương.

Để hỗ trợ tối đa cho thành viên, chủ nhật hàng tuần, CLB bố trí trạm tiếp nước từ khu vực tháp Trầm Hương đến đèo Lương Sơn, phục vụ runner tập luyện, đặc biệt là nhóm chuẩn bị thi đấu 42 km. Ngoài ra, trong CLB có sự phân hóa các nhóm nhỏ tập theo giáo án riêng, tùy vào mục tiêu cho từng cự ly.

Hai nữ runner luyện tập dọc cung đường bờ biển Nha Trang. Ảnh: Facebook/Kim Viên

Theo ông Nguyễn Đình Sớm, Chủ tịch CLB, số người mới tham gia NTRU tăng mạnh trong năm qua. Nhóm lần đầu đăng ký full marathon trên sân nhà cũng vậy. Hiện CLB có khoảng 300 thành viên đóng quỹ, tập luyện thường xuyên, trong khi nhóm mở trên mạng xã hội thu hút hơn 11.000 người theo dõi.

Runner được chia tập luyên theo nhóm, tùy mục tiêu, Nhóm đề cao thành tích duy trì 3-5 buổi mỗi tuần, nhóm chạy vui vẻ linh hoạt thời gian, chủ yếu tham gia chạy dài để giao lưu. Tại VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 năm nay, nhiều thành viên còn đảm nhiệm vai trò pacer cho các mốc sub2:30 half marathon và sub4, sub4:30 full marathon.

Trước race một tuần, CLB bước vào giai đoạn taper, giảm khối lượng để dưỡng sức. Ngày 22/8, Nha Trang Runners sẽ tổ chức buổi chạy làm nóng trên cung đường đèo Lương Sơn, mở cho tất cả runner làm quen lộ trình. Lịch dự kiến từ 4h45 đến 6h30.

Các thành viên NTRU chụp ảnh tại expo giải VM Nha Trang năm ngoái. Ảnh: NTRU

Năm nay, cung đường VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 thay đổi hai điểm chính. 42 km rút ngắn khoảng 2 km đoạn đèo, 21 km không còn lên đèo. Theo ông Sớm, đây vẫn là cung đường đẹp và quen thuộc với người dân địa phương. Lộ trình xuất phát từ trung tâm, qua đường vành đai, dọc sông Quán Trường, rồi trở lại đường Trần Phú ven biển. Ngay khi ban tổ chức công bố sơ đồ, CLB đã điều chỉnh giáo án phù hợp.

"Mọi người luôn chờ đợi tháng 8 và xem VnExpress Marathon như ngày hội. Không chỉ vì đây là giải lớn nhất năm mà còn là dịp để giao lưu, thi đấu và khẳng định sự phát triển của phong trào thể thao địa phương", ông nói

Phong trào chạy bộ tại Khánh Hòa tăng trưởng mạnh hai năm qua, từ 1.000 runner địa phương năm 2022, hiện đã tăng lên bốn lần. Sự kiện "Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân" tháng 3 vừa qua thu hút hơn 5.000 người, góp phần thúc đẩy phong trào.

Các thành viên sau bài chạy dài cuối tuần qua. Ảnh: Nguyễn Đình Sớm

VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 ghi nhận kỷ lục 13.000 người đăng ký, đường chạy đi qua các biểu tượng như tháp Trầm Hương, cầu Trần Phú, đèo Lương Sơn và các tuyến ven biển. Đây là mùa giải thứ tư của hệ thống tại phố biển, đồng thời là chặng cuối trong chuỗi ba giải mùa hè năm nay.

Lan Anh