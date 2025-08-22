Nha Trang Runners khoác áo cờ Tổ quốc, chạy khởi động trước VnExpress Marathon

Nhóm phóng viên

VnExpress Marathon Libera Nha Trang 2025 quy tụ 13.000 VĐV, diễn ra sáng 24/8. Giải là hoạt động chính thức trong chuỗi sự kiện của tỉnh Khánh Hòa chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Để mỗi bước chạy thêm ý nghĩa, VnExpress mời runner gửi những hình ảnh, video đẹp nhất tại giải tham gia cuộc thi "Vietnam Vibes by Vietravel". Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm có hình ảnh quốc kỳ Việt Nam. Các bài dự thi sẽ được nhận đến hết ngày 5/9 với cơ cấu giải thưởng giá trị lên đến 20 triệu đồng. Độc giả đăng ký tham gia cuộc thi tại đây.