Nhà Trắng công bố ảnh ông Trump theo dõi chiến dịch không kích Iran

Nhà Trắng công bố hình ảnh Tổng thống Trump cùng các cố vấn theo dõi diễn biến chiến dịch hiệp đồng của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Trong loạt ảnh Nhà Trắng công bố trên X ngày 28/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump mặc áo vest, sơ mi trắng và đội mũ bóng chày trắng in chữ "nước Mỹ". Ông ngồi cùng Ngoại trưởng Marco Rubio, Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và một số quan chức khác. Tất cả đều có vẻ mặt nghiêm nghị.

Phía sau Tổng thống Trump là tấm bản đồ bị che khuất một phần, có dòng chữ Cơn thịnh nộ Kinh hoàng. Đây là cách Mỹ gọi chiến dịch phối hợp với Israel sáng 28/2 để tập kích Iran, nhắm mục tiêu vào các cơ sở quốc phòng và tình báo, cũng như nhà riêng của hàng loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức Mỹ theo dõi chiến dịch tấn công Iran. Ảnh: Nhà Trắng

Ông chủ Nhà Trắng theo dõi diễn biến trong căn phòng có các xà gỗ lộ ra trên trần, dường như được ngăn cách bằng rèm đen. Nhà Trắng không nêu rõ địa điểm này ở đâu, chỉ mô tả bức ảnh là "Tổng thống Donald J. Trump theo dõi các hoạt động quân sự của Mỹ tại Iran: Chiến dịch Cơn thịnh nộ Kinh hoàng ngày 28/2/2026".

Trước đó, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói Tổng thống Trump theo dõi các sự kiện từ dinh thự riêng Mar-a-Lago ở bang Florida.

Trong bức ảnh thứ hai, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine, đang phát biểu với những người có mặt trong phòng.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine, trao đổi với những người có mặt trong phòng. Ảnh: Nhà Trắng

Một hình ảnh khác cho thấy Phó tổng thống Mỹ JD Vance đang ở Phòng Tình huống trong Nhà Trắng ở thủ đô Washington. Ngồi cạnh ông là Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và các bộ trưởng nội các khác. Người ngồi quay lưng về ống kính dường như là Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright.

Sau lưng ông Vance là hình con dấu của Phó tổng thống Mỹ trên tường. Ông mặc vest, áo sơ mi trắng, không đeo cà vạt.

Phòng Tình huống là khu phức hợp ở Cánh Tây rộng hơn 500 m2, gồm nhiều phòng họp. Theo Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Mỹ, tổng thống John F. Kennedy là người cho xây dựng cơ sở này vào năm 1961, nhằm cho phép các lãnh đạo Mỹ tương lai có khu vực riêng để ứng phó khủng hoảng.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance (giữa) cùng các bộ trưởng nội các Mỹ theo dõi chiến dịch tấn công Iran tại Nhà Trắng. Ảnh: Nhà Trắng

Chính quyền Mỹ thường công bố hình ảnh của tổng thống trong Phòng Tình huống vào những thời điểm mang tính bước ngoặt trong nhiệm kỳ. Năm 2011, tổng thống Barack Obama chia sẻ hình ảnh ông ngồi theo dõi chiến dịch đột kích của đặc nhiệm Mỹ tại Pakistan hạ trùm khủng bố al-Qaeda Osama bin Laden.

Trong khi đó, ông Trump thường dành thời gian tại Mar-a-Lago nên không có mặt tại Nhà Trắng. Hồi tháng 1, ông cũng theo dõi đặc nhiệm Mỹ đột kích và bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro từ dinh thự riêng.

Chiến dịch không kích do Mỹ và Israel tiến hành ngày 28/2 đã khiến một loạt quan chức cấp cao Iran thiệt mạng, gồm Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, Tư lệnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Mohammad Pakpour và Ali Shamkhani, lãnh đạo hội đồng quốc phòng quốc gia.

Israel còn tuyên bố Bộ trưởng Quốc phòng Iran Aziz Nasirzadeh và quan chức tình báo hàng đầu Saleh Asadi cũng đã bị hạ sát. Tehran chưa xác nhận thông tin này.

Xung đột tiếp diễn trong ngày 1/3 khi Israel và Iran tiếp tục không kích đối phương. Iran cũng nhắm mục tiêu vào những cơ sở của Mỹ tại cái nước Trung Đông lân cận.

>Cập nhật diễn biến xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran ngày 1/3

Các địa điểm bị Mỹ - Israel tập kích ở Iran. Đồ họa: CNN

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)