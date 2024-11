Nha Trang có tuyến bus điện đầu tiên

Tuyến bus điện có lộ trình 12,5 km, tần suất 20-30 phút một chuyến, giá vé 15.000 đồng, do VinBus vận hành từ 8/11.

Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải sinh thái VinBus (thuộc tập đoàn Vingroup) khai trương tuyến bus điện đầu tiên tại Nha Trang, đánh dấu bước tiến trong nỗ lực phát triển giao thông công cộng xanh, thúc đẩy du lịch xanh bền vững tại thành phố biển.

Tuyến bus điện đầu tiên tại TP Nha Trang được vận hành bởi VinBus. Ảnh: VinBus

Tuyến bus điện đầu tiên ở Nha Trang mang số hiệu 23, lộ trình 12,5 km với điểm đầu tại khu du lịch Bãi Tiên, điểm cuối tại Vinpearl Nha Trang. Tần suất mỗi chuyến từ 20-30 phút, hoạt động từ 7h20 đến 23h15 mỗi ngày. Giá vé 15.000 đồng một lượt.

Tuyến sử dụng mẫu bus điện do VinFast sản xuất, ưu điểm không phát thải, không ô nhiễm tiếng ồn và di chuyển êm ái. Mẫu xe của VinBus trang bị các công nghệ hiện đại như: tự động kiểm soát hành vi tài xế, cảnh báo nguy cơ mất an toàn, hạ thấp thân xe khi hành khách lên xuống... Ngoài ra, xe có Wifi miễn phí, cổng sạc USB, màn hình giải trí, hệ thống camera an ninh và kiểm soát hành trình.

Các mẫu xe của VinBus đều sử dụng năng lượng sạch, ưu điểm không phát thải ra môi trường. Ảnh: VinBus

Nằm trong hệ thống giao thông công cộng của thành phố, tuyến bus điện số 23 góp phần kết nối các khu vực trung tâm, đông dân cư, nhà hàng, khách sạn và các điểm du lịch như Vinpearl Nha Trang, Hòn Chồng, Bãi Tiên, quảng trường 2/4... Tuyến bus điện được kỳ vọng mang đến trải nghiệm mới cho người dân và khách du lịch.

Tại lễ khai trương, ông Cao Tấn Lợi, Phó giám đốc sở GTVT tỉnh Khánh Hoà cho biết, chính quyền và thành phố trân trọng nỗ lực của VinBus trong hành trình vận tải hành khách công cộng không khói, góp phần nâng cao trải nghiệm của người dân. "Tuyến bus với nhiều công nghệ tiên tiến sẽ giúp cải tiến giao thông công cộng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách trong hành trình khám phá thành phố biển Nha Trang", ông Lợi nói.

Đại diện VinBus và chính quyền thành phố tại lễ khai trương, hôm 8/11. Ảnh: VinBus

Ông Nguyễn Công Nhật, Tổng giám đốc VinBus cho rằng, vận hành tuyến bus mới đánh dấu sự phát triển của VinBus trong hành trình xây dựng mạng lưới giao thông công cộng xanh, thân thiện môi trường. "Với sự ủng hộ từ chính quyền địa phương và cộng đồng, chúng tôi cam kết mang đến dịch vụ chất lượng cao, tinh thần phụng sự, từng bước đưa Nha Trang thành biểu tượng giao thông xanh bền vững", ông Nhật nói.

Nha Trang là thành phố thứ 5 mà VinBus đang triển khai hoạt động, sau Hà Nội, TP HCM, Phú Quốc và Hải Phòng. Nhân dịp khai trương, VinBus triển khai chương trình 10 ngày trải nghiệm bus điện miễn phí cho người dân, từ 8-17/11. Từ ngày 18/11, khách sử dụng dịch vụ của Vinpearl, Vinwonders, Vinpearl Harbour Nha Trang di chuyển trên tuyến này sẽ được miễn phí 2 lượt một ngày.

Tuấn Vũ