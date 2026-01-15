Nhã Phương nghỉ dưỡng ở nhà vườn trước khi sinh con thứ ba

Hậu trường buổi chụp hình của Nhã Phương - Trường Giang. Video: Nhân vật cung cấp
Cô cho biết sức khỏe, tinh thần ổn định ở giai đoạn cuối thai kỳ. Người đẹp được bác sĩ thông báo dự sinh bé trước Tết Bính Ngọ. Vợ chồng diễn viên thu xếp hai ngày cuối tuần để đưa các con lên Đà Lạt nghỉ dưỡng và chụp bộ ảnh.
Họ mua căn villa và hoàn thành việc sửa chữa một số hạng mục nhiều năm qua, đặt tên là Hope Retreat, trong đó chữ "Hope" được lấy từ nickname của con trai thứ hai.
Không gian sống vốn là mơ ước của Nhã Phương vì yên bình, gần gũi thiên nhiên. Cặp sao từng mời một số bạn bè, đồng nghiệp thân thiết về đây vui chơi.
"Tôi muốn lưu giữ hình ảnh ý nghĩa bên gia đình tại ngôi nhà yêu thích. Khi tôi gợi ý, ông xã liền đồng ý", cô nói. Cặp sao còn có nhà vườn rộng lớn ở Đồng Nai.
Họ cùng hai con là Destiny (sáu tuổi) và Hope (hai tuổi) vui đùa giữa ngôi nhà gỗ, xung quanh nhiều cỏ cây, hoa lá.
Theo Nhã Phương, Hope chưa hiểu về vai trò làm anh nhưng Destiny đã biết bày tỏ cảm xúc, hay thủ thỉ với mẹ về em út sắp chào đời.
Sắc vóc Nhã Phương khi mang thai lần ba.
Khoảnh khắc tình tứ của cặp sao. Họ kỷ niệm bảy năm ngày cưới hồi tháng 9/2025.
Nhã Phương nói không quá lo sợ chuyện vào phòng sinh vì ông xã luôn có cách để động viên, giúp cô giảm bớt áp lực.
Hiện cô duy trì tập thể dục nhẹ nhàng, ăn uống khoa học để dễ sinh. Diễn viên cho biết bụng cô lớn nhanh, người nặng nề hơn so với hai lần mang thai trước.
Trường Giang thường vào bếp để nấu món bổ dưỡng, hợp khẩu vị cho bà xã. Nhiều tháng qua, anh tất bật cho phim điện ảnh Nhà ba tôi một phòng do anh đạo diễn kiêm đóng chính, ra rạp vào dịp Tết, nhưng vẫn thu xếp thời gian để lo cho vợ con.
Ở giai đoạn giữa thai kỳ, Nhã Phương hỗ trợ bạn đời tuyển chọn diễn viên cho dự án phim. "Hạnh phúc lớn nhất của tôi là được làm hậu phương cho anh và chăm sóc con cái. Không có gì tuyệt vời hơn khi vợ chồng đồng hành trong lĩnh vực cả hai yêu thích", cô nói.
Hậu trường Nhã Phương casting phim Tết Nhà ba tôi một phòng. Video: Đoàn phim cung cấp
Nhã Phương, 36 tuổi, quê Đăk Lăk, diễn xuất từ năm 19 tuổi. Cô góp mặt trong các phim điện ảnh như Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân. Cô kết hôn với Trường Giang vào tháng 9/2018 sau bốn năm gắn bó.
Trường Giang, 43 tuổi, nổi tiếng từ vai diễn Mười Khó trong liveshow Bước chân miền Trung vào năm 2011. Từ năm 2015 đến nay, anh tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, sân khấu hài, MC, đóng phim điện ảnh như 49 ngày, Taxi em tên gì?, Siêu sao siêu ngố, 30 chưa phải Tết.
Tân Cao
Ảnh: Mạnh Bi