Nhã Phương nghỉ dưỡng ở nhà vườn trước khi sinh con thứ ba

Họ mua căn villa và hoàn thành việc sửa chữa một số hạng mục nhiều năm qua, đặt tên là Hope Retreat, trong đó chữ "Hope" được lấy từ nickname của con trai thứ hai.

Không gian sống vốn là mơ ước của Nhã Phương vì yên bình, gần gũi thiên nhiên. Cặp sao từng mời một số bạn bè, đồng nghiệp thân thiết về đây vui chơi.