Cuộc sống Trường Giang - Nhã Phương ở nhà vườn

Trường Giang cho biết trực tiếp tham gia vào khâu thiết kế nhiều ngóc ngách, sắm sửa dụng cụ, đồ đạc. Anh biến nơi đây thành điểm nghỉ dưỡng cho gia đình mỗi cuối tuần. Gia đình diễn viên hiện sống chủ yếu ở TP HCM.
Trường Giang cho biết trực tiếp tham gia vào khâu thiết kế nhiều ngóc ngách, sắm sửa dụng cụ, đồ đạc. Anh biến nơi đây thành điểm nghỉ dưỡng cho gia đình mỗi cuối tuần. Gia đình diễn viên hiện sống chủ yếu ở TP HCM.
Trường Giang vui chơi cùng con trai hai tuổi, bé Hope, tại nhà vườn riêng. Khu nghỉ dưỡng của gia đình anh hoàn thiện nhiều năm qua, đặt tên là Nhà trọ Destiny, lấy theo nickname của con gái đầu lòng khi bé chào đời vào năm 2019.
Trường Giang giới thiệu về không gian sống tại ngoại ô với đồng nghiệp trong video quay năm 2023.
Bên trong chia làm nhiều khu vực gồm trồng cây ăn trái, rau xanh, hồ cá, sân vườn, khu nhà ở, bếp tách biệt. Không gian sống có nhiều cây xanh, gần gũi thiên nhiên.
Bên trong chia làm nhiều khu vực gồm trồng cây ăn trái, rau xanh, hồ cá, sân vườn, khu nhà ở, bếp tách biệt. Không gian sống có nhiều cây xanh, gần gũi thiên nhiên.
Trường Giang trồng nhiều cây ăn trái như mận, ổi, khế trong vườn. Vốn xuất thân là con nhà nông tại miền Trung, diễn viên dành phần lớn diện tích đất để trồng trọt theo sở thích. Anh còn gieo nhiều giống rau để cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình. Vào mùa thu hoạch, vợ chồng anh thường mang tặng bạn bè, người thân.
Trường Giang trồng nhiều cây ăn trái như mận, ổi, khế trong vườn. Vốn xuất thân là con nhà nông tại miền Trung, diễn viên dành phần lớn diện tích đất để trồng trọt theo sở thích. Anh còn gieo nhiều giống rau để cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình. Vào mùa thu hoạch, vợ chồng anh thường mang tặng bạn bè, người thân.
Trường Giang, Nhã Phương hái trái cây trong vườn nhà.
Khi rảnh, Trường Giang thường vào bếp chế biến các món dân dã, như làm khô cá.
Khi rảnh, Trường Giang thường vào bếp chế biến các món dân dã, như làm khô cá.
Con của Trường Giang thích chơi đùa tại bãi cát trong khuôn viên nhà. Diễn viên cho biết Destiny, Hope đang ở tuổi hiếu động, thích tham gia trò chơi ngoài trời, do đó anh dành một không gian đủ lớn để các bé thư giãn.
Con của Trường Giang thích chơi đùa tại bãi cát trong khuôn viên nhà. Diễn viên cho biết Destiny, Hope đang ở tuổi hiếu động, thích tham gia trò chơi ngoài trời, do đó anh dành một không gian đủ lớn để các bé thư giãn.
Trường Giang trong một lần dạo vườn, cho cá ăn cùng con gái.
Trong sân vườn còn có khu vực dùng bữa tối hoặc mở tiệc nướng mỗi khi có khách ghé chơi.
Trong sân vườn còn có khu vực dùng bữa tối hoặc mở tiệc nướng mỗi khi có khách ghé chơi.
Trường Giang từng mời nhiều bạn bè về nhà chơi. Ca sĩ Ngô Kiến Huy, Hiếu Thứ Hai từng cho biết thấy vui vẻ, thoải mái khi đặt chân đến nhà vườn của đàn anh.
Trường Giang từng mời nhiều bạn bè về nhà chơi. Ca sĩ Ngô Kiến Huy, Hiếu Thứ Hai từng cho biết thấy vui vẻ, thoải mái khi đặt chân đến nhà vườn của đàn anh.
Hoa hậu Khánh Vân thăm vườn trái cây của Trường Giang.
Á hậu Hoàng Oanh (trái, hàng sau cùng), ca sĩ Ái Phương (phải, hàng sau) trong một lần ghé thăm nhà Trường Giang - Nhã Phương.
Á hậu Hoàng Oanh (trái, hàng sau cùng), ca sĩ Ái Phương (phải, hàng sau) trong một lần ghé thăm nhà Trường Giang - Nhã Phương.
Không gian sống từng là nơi gia đình anh thực hiện bộ ảnh kỷ niệm. Diễn viên nói tìm thấy cảm giác bình yên bên gia đình sau những ngày chạy show, đóng phim.
Không gian sống từng là nơi gia đình anh thực hiện bộ ảnh kỷ niệm. Diễn viên nói tìm thấy cảm giác bình yên bên gia đình sau những ngày chạy show, đóng phim.
Trường Giang, 41 tuổi, quê Đà Nẵng (Quảng Nam cũ), nổi tiếng từ vai diễn Mười Khó trong liveshow Bước chân miền Trung vào năm 2011. Từ năm 2015 đến nay, anh tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, sân khấu hài, MC, đóng phim điện ảnh như 49 ngày, Taxi em tên gì?, Siêu sao siêu ngố, 30 chưa phải Tết.
Anh kết hôn với diễn viên Nhã Phương, 34 tuổi, vào tháng 9/2018 sau bốn năm gắn bó. Cặp sao đón con gái đầu lòng vào tháng 1/2019 và bé thứ hai sau đó ba năm.
Trường Giang, 41 tuổi, quê Đà Nẵng (Quảng Nam cũ), nổi tiếng từ vai diễn Mười Khó trong liveshow Bước chân miền Trung vào năm 2011. Từ năm 2015 đến nay, anh tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, sân khấu hài, MC, đóng phim điện ảnh như 49 ngày, Taxi em tên gì?, Siêu sao siêu ngố, 30 chưa phải Tết.
Anh kết hôn với diễn viên Nhã Phương, 34 tuổi, vào tháng 9/2018 sau bốn năm gắn bó. Cặp sao đón con gái đầu lòng vào tháng 1/2019 và bé thứ hai sau đó ba năm.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp