Cuộc sống Trường Giang - Nhã Phương ở nhà vườn

Trường Giang trồng nhiều cây ăn trái như mận, ổi, khế trong vườn. Vốn xuất thân là con nhà nông tại miền Trung, diễn viên dành phần lớn diện tích đất để trồng trọt theo sở thích. Anh còn gieo nhiều giống rau để cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình. Vào mùa thu hoạch, vợ chồng anh thường mang tặng bạn bè, người thân.