Nhã Phương giúp Trường Giang làm phim Tết 2026

Diễn viên Nhã Phương hỗ trợ chồng - nghệ sĩ Trường Giang - tuyển diễn viên cho phim Tết, trong thời gian mang thai con thứ ba.

Nhã Phương hỗ trợ Trường Giang quay phim Tết Hậu trường Nhã Phương casting phim Tết "Nhà ba tôi một phòng". Video: Đoàn phim cung cấp

Nhã Phương cho biết lần đầu Trường Giang đạo diễn và sản xuất phim điện ảnh, cô muốn san sẻ áp lực với chồng, do đó quyết định góp sức ở khâu tiền kỳ. Ban đầu, cô chỉ tham gia với vai trò đọc kịch bản, nêu ý tưởng. Sau đó, Trường Giang đề xuất vợ làm giám đốc casting, tuyển một số vai cho tác phẩm.

Khó khăn lớn nhất với Nhã Phương là tìm nữ chính cho vai An - con gái ông Thạch (Trường Giang). Cận ngày bấm máy, êkíp vẫn chưa tuyển được gương mặt phù hợp. May mắn, Minh Anh - từng đóng phim Thám tử Kiên của Victor Vũ - xuất hiện vào phút chót, được chọn vì cùng độ tuổi nhân vật, nhập vai tự nhiên. Nhã Phương hướng dẫn diễn viên 17 tuổi phân tích đường dây câu chuyện, kỹ thuật lấy cảm xúc trong những cảnh mâu thuẫn giữa hai cha con.

Diễn viên Nhã Phương, Trường Giang ở nhà vườn tại Đồng Nai. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trở lại màn ảnh rộng sau 5 năm, Trường Giang đóng vai người cha sống cùng con gái trong căn hộ chật hẹp giữa trung tâm thành phố. Hàng ngày, ông miệt mài mưu sinh bằng nghề làm mắm. Ông thường khuyên con sống ngay thẳng, bởi "tiền mất vẫn kiếm được, uy tín mất thì kiếm đâu ra".

Khi con thi trượt hai trường đào tạo về thời trang - ngành học yêu thích, ông Thạch khuyên con về làm nghề gia truyền cùng ông. Từ đây, cha con họ xảy ra nhiều rạn nứt, bắt nguồn từ những bất đồng trong cách nghĩ, lối sống giữa hai thế hệ.

First look video "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang First look phim "Nhà ba tôi một phòng" của Trường Giang. Video: Đoàn phim cung cấp

Nhã Phương, 35 tuổi, quê Đăk Lăk, diễn xuất từ năm 19 tuổi. Cô góp mặt trong các phim điện ảnh như Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân. Cô kết hôn với Trường Giang vào tháng 9/2018 sau bốn năm gắn bó. Cặp sao đón con gái đầu lòng vào tháng 1/2019 và bé thứ hai sau đó bốn năm.

Trường Giang, 42 tuổi, quê Đà Nẵng (Quảng Nam cũ), nổi tiếng từ vai diễn Mười Khó trong liveshow Bước chân miền Trung vào năm 2011. Từ năm 2015 đến nay, anh tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, sân khấu hài, MC, đóng phim điện ảnh như 49 ngày, Taxi em tên gì?, Siêu sao siêu ngố, 30 chưa phải Tết.

Ngoài phim của Trường Giang, rạp Việt dịp Tết Bính Ngọ sôi động với nhiều tác phẩm công chiếu. Thỏ ơi - phim tâm lý, chính kịch của Trấn Thành - quy tụ dàn diễn viên như ca sĩ Lyly, Đinh Ngọc Diệp, MC Gil Lê, rapper Pháp Kiều, Ali Hoàng Dương. Mùi phở đánh dấu lần đầu hợp tác của nghệ sĩ Xuân Hinh và diễn viên Thu Trang. Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn đạo diễn) do Tuấn Trần, Phương Anh Đào, đóng chính, xoay quanh chuyện tình của người mẹ đơn thân ở làng chài miền Trung.

Mai Nhật