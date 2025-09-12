Nhà mốt gen Z lấy cảm hứng từ tranh Nguyễn Gia Trí

Phan Đăng Hoàng, 25 tuổi, sẽ tôn vinh tranh sơn mài của danh họa Nguyễn Gia Trí ở Milano Fashion Week 2026.

Anh giới thiệu bộ sưu tập Lacquer tại khuôn khổ tuần thời trang Italy vào cuối tháng 9. Phan Đăng Hoàng trở lại sàn diễn quốc tế sau lần tham gia đầu tiên vào năm 2024, gây chú ý với Ceramics.

Nhà mốt gen Z ra BST lấy cảm hứng từ tranh Nguyễn Gia Trí Nhà thiết kế chia sẻ cảm hứng thực hiện bộ sưu tập. Video: Tân Cao

Sau các dự án dựa theo tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, Lê Phổ hay nhà điêu khắc Điềm Phùng Thị, anh tiếp tục chọn tranh sơn dầu của Nguyễn Gia Trí làm cảm hứng.

"Tôi từng xem tranh của ông từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Khi đứng trước các bức họa lột tả nét đẹp con người, cảnh vật, quê hương Việt Nam như bến nước, gốc đa, mái đình, hàng tre, tôi rung động", nhà thiết kế nói.

Bức "Làng quê giữa rặng chuối" của Nguyễn Gia Trí, kích thước 195x100 cm. Ảnh: Drouot

Theo nhà mốt trẻ, sơn mài không chỉ là chất liệu trang trí mà còn là nghệ thuật của sự lặng thầm, tinh tế. Phong cách của Nguyễn Gia Trí có nét riêng khi gửi gắm nỗi niềm, suy tư, tình cảm. "Điều này thôi thúc tôi sáng tạo, muốn thông qua thời trang, giới thiệu đến bạn bè quốc tế các nét đẹp trong văn hóa Việt", anh nói.

Bộ sưu tập gồm các gam màu chủ đạo như đỏ, vàng. Phan Đăng Hoàng thực hiện 30 mẫu trang phục với chi tiết vải xếp chồng lên nhau tựa lớp sơn. Anh dựng phom theo các hình khối mỹ thuật, kết hợp kỹ thuật cắt may thủ công. Nhà thiết kế sử dụng nhiều chất liệu gồm lụa tơ tằm, đũi, lãnh Mỹ A. Lần đầu tiên, anh sẽ đưa thêm trang phục dành cho nam giới lên sàn diễn.

Phác thảo một trang phục trong bộ sưu tập "Lacquer" của Phan Đăng Hoàng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Danh họa Nguyễn Gia Trí sinh năm 1908 tại Chương Mỹ, Hà Nội, tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương năm 1936. Ông là một trong Tứ kiệt của hội họa Việt Nam: "Nhất Trí, nhì Vân, tam Lân, tứ Cẩn". Ông tổ chức những triển lãm đầu tiên năm 1939-1940, được xem là một trong những họa sĩ đi đầu trong việc tạo dựng khuynh hướng mới của nghệ thuật sơn mài.

Năm 1989, Nguyễn Gia Trí được Bộ Văn hóa công nhận là một trong những họa sĩ đương đại có công trong việc xây dựng nền nghệ thuật tạo hình Việt Nam hiện đại. Ông mất tại TP HCM năm 1993, sau đó được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật. Họa sĩ có hai tác phẩm được công nhận là bảo vật quốc gia: Vườn xuân Trung Nam Bắc tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM và Bình phong tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Các tác phẩm Ba phụ nữ, Làng quê giữa rặng chuối của Nguyễn Gia Trí từng được đấu giá ở mức hàng triệu USD.

Nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng quê Nghệ An, được biết tới với loạt tranh chân dung nghệ sĩ Việt. Anh nhận học bổng tài năng chuyên ngành thiết kế thời trang của Đại học Nouva Accademia Di Belle Arti (NABA) năm 2018 và tốt nghiệp bằng xuất sắc. Anh từng giới thiệu các bộ sưu tập như A Dose Of Yoy lấy cảm hứng từ trò chơi dân gian của trẻ em, La Peinture (Bức họa). Tổng biên tập Vogue Mỹ Anna Wintour và siêu mẫu Naomi Campbell từng đến xem buổi giới thiệu Quintessence tổ chức tại Italy năm 2021. Tháng 5/2024, Phan Đăng Hoàng là nhà thiết kế Việt duy nhất được Forbes vinh danh "Nghệ sĩ dưới 30 tuổi có tầm ảnh hưởng ở châu Á".

Tân Cao