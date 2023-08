Nhà máy ở TP HCM ngừng phương án cắt giảm hơn 600 lao động

Công ty TNHH Nobland Việt Nam tạm dừng phương án cắt giảm hơn 600 lao động theo yêu cầu của Ban quản lý các khu chế xuất, công nghiệp TP HCM (Hepza).

Công nhân Nobland Việt Nam trong giờ sản xuất, năm 2021. Ảnh: Lê Tuyết

Thông tin được bà Nguyễn Võ Minh Thư, Phó ban Hepza, cho biết trưa 25/8, sau khi đơn vị này làm việc với Công ty Nobland Việt Nam (quận 12) liên quan phương án cắt giảm nhân sự khiến nhiều lao động phản ứng.

Hepza yêu cầu Công ty Nobland Việt Nam rà soát danh sách, xây dựng phương án sử dụng lao động, thực hiện đúng quy định khi cắt giảm nhân sự. Công ty cần thỏa thuận với người lao động để đảm bảo hài hòa quyền lợi các bên.

Công ty Nobland Việt Nam 100% vốn Hàn Quốc, hoạt động tại TP HCM từ năm 2003, chuyên ngành may mặc, hiện có hơn 2.500 lao động. Vừa qua với lý do khó khăn do Covid-19, công ty cơ cấu lại bộ máy theo hướng cắt giảm 611 người. Toàn bộ lao động công ty được tính lương theo sản phẩm thay vì nhận theo thời gian làm việc (ngày làm 8 giờ).

Tuy nhiên, phương án nói trên không được nhiều công nhân đồng thuận bởi hầu hết người bị cắt giảm đều là lao động làm việc lâu năm, đang nhận lương thời gian. Công nhân cho rằng doanh nghiệp dùng lý do thay đổi cơ cấu để buộc mình phải nghỉ việc nên gửi đơn cầu cứu nhiều nơi.

Trước đó cuối năm 2021, công ty cũng đưa ra cách tính lương nói trên, song khoảng 1.000 công nhân ngừng việc phản đối nên phương án tạm ngưng.

Lê Tuyết