Nhà máy iPhone lớn nhất thế giới tiến thoái lưỡng nan

Khi sản lượng iPhone sụt giảm mạnh, nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu tìm nhiều cách để tuyển công nhân nhưng ký túc xá không đủ chỗ đón người mới.

Căng thẳng tại nhà máy iPhone của Foxconn ở Trịnh Châu (Trung Quốc) bắt đầu từ cuối tháng 10 khi hàng loạt công nhân bỏ trốn do lo ngại Covid-19.

Cuối tuần trước, China Newsweek dẫn nguồn tin nội bộ cho biết nhà máy Trịnh Châu đang thiếu 100.000 lao động. Để duy trì hoạt động bình thường, nhà máy phải nhờ đến cả trưởng thôn huy động dân làng tham gia dây chuyền sản xuất. Foxconn cũng liên tục đưa ra các chính sách ưu đãi về lương và thưởng để tuyển thêm người. Khoản trợ cấp lớn đã khuyến khích nhiều công nhân quay lại nhà máy. Theo số liệu từ dịch vụ phân tích tài chính trực tuyến Cailianshe (Thượng Hải), 72.000 người đã đăng ký với ý định làm việc cho Foxconn trong một hệ thống nội bộ tính đến 16/11.

Công nhân đến Foxconn ứng tuyển được yêu cầu quét mã QR, khai báo y tế trước khi vào nhà máy. Ảnh: Xuchang Daily

Tuy nhiên, đầu tuần này Foxconn Trịnh Châu thông báo ngừng tuyển dụng do không sắp xếp kịp giường bệnh và khu cách ly. Theo quy định, người được thuê mới phải trải qua bốn ngày cách ly trong khu vực "có quan sát" được chỉ định trước khi được chọn lọc lại để bắt đầu làm việc.

Một quản lý tại Foxconn Trịnh Châu xác nhận với Sina rằng tiến độ sắp xếp giường, tủ không theo kịp tốc độ tuyển dụng. Nhà máy Foxconn chỉ có thể chứa được 20-30 nghìn giường cách ly. Trong khi đó, với lượng công nhận hiện tại, họ cần 50 nghìn giường. Lao động trong nhà máy chia làm 11 nhóm, được quản lý theo quy trình khép kín nghiêm ngặt để phòng chống dịch.

Dù cần công nhân để tăng cường sản xuất, nhà máy vẫn chưa thể hoạt động lại bình thường. Ngoài ra, quy trình tuyển dụng cũng khá khắt khe, như độ tuổi từ 18 đến 48, không có hình xăm và sẹo lớn, đã tiêm ít nhất hai mũi vaccine, không có tiền án tiền sự, có giấy chứng nhận âm tính ba ngày liên tiếp. Sau sơ tuyển, lao động sẽ được hướng dẫn sơ bộ trong ba ngày và có thể bắt đầu đi làm.

Sau phỏng vấn, công nhân được đưa đến khu cách ly trước khi làm tại dây chuyền lắp ráp iPhone. Ảnh: Xuchang Daily

Một nhân viên lâu năm tại Foxconn nói, dù tiền lương và trợ cấp "chất cao trên bàn", sẵn sàng thanh toán ngay trong tháng, nhiều người vẫn tỏ ra lo lắng vì tình hình trong nhà máy chưa ổn định. Việc tuyển dụng chưa đạt được chỉ tiêu đề ra nhưng đã phải dừng. Ngay cả công nhân gạo cội cũng đi làm trong tâm thế bất an do dịch bệnh phức tạp, lượng người ra vào nhà máy quá nhiều. Số khác lo về hiệu quả làm việc trên dây chuyền vì người mới vào chưa thể quen việc sau ba ngày đào tạo.

Sina dẫn lời một công nhân mới vào khu cách ly rằng "chỉ định làm việc đủ một tháng để lấy thưởng rồi sẽ chuyển đi". Một người khác nói không lo lắng về tình hình dịch bệnh trong nhà máy, nhưng sẽ không khuyến khích người quen tới đây tìm việc dù lương thưởng hấp dẫn.

Sự bất ổn khiến việc lắp ráp iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hồi đầu tháng, Apple phải ra thông báo rằng sản lượng iPhone 14 Pro và 14 Pro Max giảm mạnh và thời gian giao hàng dự kiến chậm đáng kể.

Trong lúc chờ các dây chuyền ổn định trở lại, công ty đã tăng cường hoạt động của các nhà máy bên ngoài Trung Quốc. Theo Reuters, Foxconn thông báo tăng gấp bốn lần lượng công nhân ở nhà máy iPhone tại Ấn Độ trong hai năm tới, từ 17.000 lên 70.0000 công nhân.

Trong năm nay, Foxconn đảm nhiệm 70% sản lượng iPhone toàn cầu, cao hơn 15% so với năm 2019. Trong đó, họ sản xuất 80% lượng iPhone 14 và 14 Plus, cũng như 100% số iPhone 14 Pro và Pro Max. 20% iPhone 14 và 14 Plus còn lại do Luxshare và Pegatron lắp ráp.

Khương Nha (theo Sina)