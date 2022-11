Nhà máy lắp ráp iPhone thiếu 100.000 công nhân

Trung QuốcNhà máy iPhone lớn nhất của Foxconn ở Trịnh Châu đang thiếu trầm trọng công nhân để đạt tối đa công suất sản xuất.

China Newsweek trích dẫn nguồn tin nội bộ Foxconn rằng nhà máy tại Trịnh Châu, Hà Nam thiếu hụt khoảng 100.000 lao động do tác động của các lệnh giãn cách và phong tỏa bởi Covid-19. Trịnh Châu được ví là thành phố iPhone do nơi đây có tổ hợp lắp ráp điện thoại Apple chiếm sản lượng lớn nhất của Foxconn. Số lượng tuyển dụng được khá hạn chế. Chẳng hạn, một cơ sở của công ty ở Thái Khang, Hà Nam cần tuyển 10.000 công nhân, nhưng chỉ có 2.000 người gia nhập.

Các nhóm công nhân Foxconn làm việc theo từng khu riêng biệt để hạn chế lây lan Covid-19. Ảnh: Bloomberg

Sự gián đoạn tại các nhà máy Foxconn đã buộc công ty phải nhờ cậy đến chính quyền địa phương trong việc tuyển dụng. Một số quận, thành phố kêu gọi người dân cũng như cựu chiến binh tham gia đội ngũ sản xuất. Thậm chí, họ còn tìm đến các trưởng thôn để nhờ tuyển dụng.

Foxconn hiện vật lộn với việc thúc đẩy sản xuất khi hàng loạt công nhân rời nhà máy do tác động của đại dịch. Điều này cũng buộc Apple đưa ra cảnh báo nguồn cung iPhone 14 bị thiếu hụt hồi đầu tháng.

Theo số liệu từ dịch vụ phân tích tài chính trực tuyến Caiilianshe có trụ sở ở Thượng Hải, có 72.000 người đã đăng ký với ý định làm việc cho Foxconn trong một hệ thống nội bộ tính đến 16/11. Tuy nhiên, các yêu cầu nghiêm ngặt về cách ly Covid-19 vẫn có thể ảnh hưởng đến việc tuyển dụng. Theo thông báo của một đơn vị sản xuất iPhone ở nhà máy Trịnh Châu, những người được thuê mới phải trải qua bốn ngày cách ly trong khu vực "có quan sát" được chỉ định trước khi được chọn lọc lại để bắt đầu làm việc.

Lúc cao điểm, nhà máy lắp ráp iPhone ở Trịnh Châu có khoảng 300.000 công nhân. Do đại dịch, tổ hợp này hiện hoạt động theo chế độ "vòng tròn kín", đòi hỏi mọi người phải sống và làm việc trong khuôn viên nhà máy và không được ra ngoài.

Hai công nhân Foxconn đã nghỉ việc cuối tháng trước cho biết họ nhận được lời mời quay lại nhưng từ chối. Những người này nói họ sợ môi trường bên trong, khi một số công nhân phải sống với những đồng nghiệp có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, đồng thời thu nhập thực tế thấp hơn công bố và bị trả lương trễ.

Foxconn từ chối bình luận.

Công ty Đài Loan hiện tăng các biện pháp khuyến khích để thu hút người lao động trở lại. Trong tháng này, công ty đã đưa ra khoản tiền thưởng 500 nhân dân tệ (1,7 triệu đồng) cho những người lao động trở lại và tăng gấp bốn lần tiền thưởng chuyên cần hàng ngày lên 400 nhân dân tệ (1,4 triệu đồng). Chủ tịch Foxconn Liu Young-way tuần trước cho biết cơ sở ở Trịnh Châu "đang nỗ lực khôi phục năng suất bình thường càng sớm càng tốt", đồng thời dự kiến điều chỉnh dự đoán tài chính quý IV/2022.

Bên cạnh nhà máy ở Trung Quốc, Foxconn cũng mở rộng sản xuất ra bên ngoài. Theo PhoneArena, các quốc gia như Ấn Độ, Việt Nam và Mexico là những địa điểm Apple có thể đặt nhà máy mà không phải lo về tình trạng đóng cửa. Gần đây, theo Reuters, Foxconn thông báo tăng gấp bốn lần lượng công nhân ở nhà máy sản xuất iPhone tại Ấn Độ trong hai năm tới, từ 17.000 lên 70.0000 công nhân. Lãnh đạo công ty cũng đang đẩy nhanh kế hoạch tuyển dụng do đình trệ sản xuất tại Trung Quốc.

Trong năm 2022, Foxconn chiếm 70% sản lượng iPhone toàn cầu, cao hơn 15% so với năm 2019. Trong đó, Foxconn sản xuất 80% số lượng iPhone 14 và 14 Plus, cũng như 100% số iPhone 14 Pro và Pro Max. 20% iPhone 14 và 14 Plus còn lại được sản xuất bởi Luxshare và Pegatron.

Bảo Lâm (theo SCMP)